Zázračný všelék na covid-19 nikdy nemusí přijít, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí varovala, že i přes naděje, že bude brzy dostupná vakcína, je možné, že na nemoc covid-19 nebude nikdy existovat "zázračný všelék". Na tiskové konferenci to uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Návrat k normálnímu životu bude podle něj dlouhý. Několikrát v této souvislosti zopakoval, že klíč k řešení situace "máme my všichni - je třeba, abychom dodržovali společenský odstup, myli si ruce a nosili roušky".

Počet lidí, kteří se nakazili novým koronavirem, překročil hranici 18 milionů. Uvádí to americká Univerzita Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně. Obětí s covidem-19 je podle tohoto zdroje zhruba 690 tisíc. Hranici 17 milionů infikovaných svět překročil 30. července.

Tedros Adhanom Ghebreyesus i krizový expert Mike Ryan v této souvislosti vyzvali všechny státy, aby důsledně dodržovaly veškerá hygienická a zdravotní nařízení, ať již jde o nošení roušek, dodržování společenského odstupu, mytí rukou, či testování. "Náš vzkaz lidem a vládám je jasný: Dělejte to všechno," uvedl šéf WHO. Nošení roušek by se podle něj mělo stát symbolem solidarity po celém světě.

Roušky jako symbol

"Řada vakcín se nyní nachází ve třetí fázi klinických studií. Všichni doufáme, že brzy tyto účinné vakcíny, které budou bránit nákaze, budeme mít k dispozici. Nicméně zázračný všelék v tuto chvíli neexistuje a je možné, že nikdy nebude," dodal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle Ryana se zejména země, kde se nákaza rychle šíří, jako jsou Brazílie či Indie, musejí připravit na dlouhou bitvu. "Dostat se z toho bude trvat dlouho a bude to vyžadovat vytrvalé úsilí," uvedl krizový expert WHO.