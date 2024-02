Zelensky doufá v uskutečnění mírového summitu ve Švýcarsku někdy na jaře

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by si letos na jaře přál uspořádání mírového summitu ve Švýcarsku, kde by Ukrajina vypracovala spolu s partnery mírový plán. Ten by byl posléze představen Rusku. Zelenskyj to podle Reuters řekl novinářům na konferenci v Kyjevě nazvané Ukrajina 2024.

O plánu zorganizovat ve Švýcarsku mírovou konferenci o Ukrajině do letošního léta informoval v pátek na Valném shromáždění OSN šéf švýcarské diplomacie Ignazio Cassis. O uspořádání konference již dříve Švýcarsko požádal Zelenskyj. Dnes dal znovu najevo, že přímo se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ale jednat nehodlá. Rusko se staví odmítavě k celému plánu mírové konference, napsala dříve agentura AFP.

Zelenskyj dnes zároveň vyzdvihoval význam západní podpory a řekl, že na podpoře ze Západu závisí úspěch Ukrajiny v bojích. Vyjádřil také přesvědčení, že americký Kongres nakonec schválí poskytnutí další pomoci Kyjevu ve výši 61 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu Kč). Poskytnutí pomoci zatím blokují v Kongresu republikáni.

V případě, že Ukrajina nakonec další americkou pomoc nedostane, oslabí to podle ukrajinského prezidenta její pozici na bojišti. "Když hovoříme o americké pomoci, musíme chápat, že nejde o finanční rezervy. Jde o zbraně ... Takže chápete, jaký bude výsledek - budeme oslabení na bojišti," sdělil podle ukrajinské agentury Unian Zelenskyj.

Ukrajinský prezident zároveň přiznal, že pokud by americký Kongres pomoc neschválil, bude Ukrajina jen s obtížemi hledat alternativní zdroje. "Budeme hledat další možnosti nakupovat zbraně, brát si další půjčky, tlačit na partnery, usilovně prosit na různých místech," přiblížil Zelenskyj.