Zelenskyj podepsal zákon umožňující mobilizovat až 20.000 vězňů

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon, který umožňuje některým odsouzeným vstoupit do ozbrojených sil a bojovat proti ruským invazním silám. Ukrajinská armáda by tímto způsobem mohla mobilizovat 10.000 až 20.000 vězňů. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odkazem na databázi ukrajinského parlamentu.

Lidské zdroje jsou pro ukrajinskou armádu dlouhodobým problémem, protože bojuje s mnohem větším a lépe vybaveným nepřítelem. V posledních měsících se tento problém ještě prohloubil, což přimělo úřady k zavedení přísnějších opatření pro ty, kteří se vyhýbají odvodům.

Doposud do bojů na Ukrajině odsouzené posílalo jen Rusko. Nový ukrajinský zákon nabízí podmíněné propuštění odsouzeným, kteří vstoupí do armády, což je krok, který by podle některých představitelů mohl vést k mobilizaci až 20.000 vězňů.

Zákon, který přijal ukrajinský parlament, zakazuje mobilizovat vězně odsouzené za závažné zločiny, jako jsou vraždy nebo znásilnění. Bránit vlast nemají také ti, kteří si odpykávají tresty za přečiny proti národní bezpečnosti, nebo veřejní činitelé odsouzení za korupci. Nikomu nesmí do konce trestu zbývat více než tři roky. Odsouzení se budou moci nechat odvést do bojů dobrovolně a na základě rozhodnutí soudu a se souhlasem příslušné armádní jednotky.

Zelenskyj také podepsal zákon zvyšující pokuty pro osoby, které se vyhýbají mobilizaci v situaci, kdy se ukrajinská armáda po více než dvou letech obrany proti ruské invazi potýká s velkým nedostatkem vojáků. Za porušení pravidel týkajících se registrace u místního odvodového střediska bude místo dosavadních 3400 hřiven (1960 korun) nově hrozit pokuta 5100 hřiven (2940 korun), přičemž ti, kdo se takového přečinu dopustí opakovaně, musí počítat s pokutou až 25.000 hřiven (14.400 korun). Těm, kdo neuposlechnou povolávací rozkaz, bude hrozit postih až 25.000 místo nynějších 17.000 hřiven.

Někteří vojenští analytici považují za největší problém Ukrajiny nedostatek lidských zdrojů. Očekává se, že dodávky zbraní, které se značně opozdily, zejména z Washingtonu, se brzy dostanou na frontu.

Ukrajina již snížila věk pro odvod do armády z 27 na 25 let. Horní hranice je 60 let. Zároveň vláda dočasně pozastavila konzulární služby pro muže ve vojenském věku, kteří pobývají v zahraničí, a stěžuje si, že nepomáhají ukrajinskému státu v boji o přežití.

V sobotu vstoupí v platnost rozsáhlá legislativa, která přepracovává pravidla pro mobilizaci do armády.