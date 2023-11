Zelenskyj pozval Trumpa na Ukrajinu, chce ho přesvědčit, že urychlené vyjednání míru na Ukrajině není možné

Stačilo by 24 minut na to vysvětlit, že dojednat za jeden den mír na Ukrajině není možné. Takto dnes reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na slova amerického exprezidenta Donalda Trumpa o tom, že by v případě znovuzvolení ukončil válku za 24 hodin. V dnes odvysílaném rozhovoru s televizí NBC News Trumpa pozval na Ukrajinu a apeloval na další americkou pomoc napadené zemi.

"Zvu prezidenta Trumpa," řekla ukrajinská hlava státu. "Když sem bude moci přijít, bude mi stačit 24 minut... abych prezidentu Trumpovi vysvětlil, že tuhle válku nemůže vyřešit, nemůže přinést mír kvůli (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi," pokračoval.

Podle ukrajinského prezidenta je mír možný pouze tehdy, když Ukrajina dostane zpět okupovaná území a "naši nezávislost". "Nejsem připraven mluvit s teroristy, protože jejich slovo nic neznamená," řekl později o myšlence vyjednávání s Rusy.

Trump, který je favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentských voleb konaných za rok, zatím nespecifikoval, jakým způsobem by chtěl konec války na Ukrajině dojednat. V květnové diskusi na televizi CNN například uvedl, že by se setkal se Zelenským a s Putinem, a zároveň vyjádřil pochybnosti o adekvátnosti současné americké pomoci Kyjevu.

Zelenskyj dnes uvedl, že s americkým exprezidentem o věci nemluvil a že neví, zda by USA v případě jeho znovuzvolení dál Ukrajinu podporovaly. Zároveň americké politiky vyzval k uvolnění dalších prostředků na boj proti Rusku. "Když nás Rusko všechny zabije, zaútočí na státy NATO a vy budete posílat (do války) své syny a dcery," řekl.

Jeho slova přichází v době, kdy se republikánská většina v americké Sněmovně reprezentantů staví odmítavě k žádosti amerického prezidenta Joea Bidena o vyčlenění dalších více než 60 miliard dolarů (zhruba 1,4 miliardy Kč) na podporu Ukrajiny. Vláda uvádí, že absence nových prostředků už ovlivňuje poskytování vojenského vybavení, velká část Američanů však dosavadní rozsah americké podpory považuje za přehnaný.

Zelenskyj byl na závěr rozhovoru s NBC News tázán, zda se někdy cítí poražený. Odpověděl, že Ukrajinci nechtějí celý život válčit, ale také nejsou ochotni "dát naši svobodu tomu zasranému teroristovi Putinovi".