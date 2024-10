Zelenskyj představil pětibodový plán vítězství: Klíčové je pozvání do NATO a posílení obrany

Ukrajinský plán vítězství má pět bodů a tři tajné dodatky, řekl dnes v ukrajinském parlamentu prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož citoval server RBK-Ukrajina. První bod je podle webu geopolitický, druhý a třetí vojenský, čtvrtý se týká ekonomiky a pátý je bezpečnostní. Prvním bodem je pozvání do NATO, uvedl Zelenskyj podle agentury Reuters a serveru Ukrajinska pravda. Prezident zároveň prohlásil, že pokud by se takzvaný plán vítězství podařilo realizovat, bylo by možné válku ukončit nejpozději v příštím roce. Závisí to na urgentní akci a jednotě mezi ukrajinskými partnery; cílem je posílit pozici Ukrajiny natolik, aby bylo možné válku ukončit, řekl podle Reuters.

"Prvním bodem je pozvání do NATO. Nyní," uvedl Zelenskyj. Druhým bodem je podle hlavy státu posílení ukrajinské obrany a převedení války směrem k Rusku, tento bod má tajný dodatek, píše Ukrajinska pravda.

Třetím bodem je podle tohoto webu odstrašení ruského agresora a i tento bod má tajnou přílohu, do níž mají přístup vedoucí představitelé některých západních zemí. Ukrajina navrhuje rozmístit na svém území odstrašující nejaderné prostředky.

Čtvrtým bodem je strategický a hospodářský potenciál Ukrajiny, plus tajná příloha, uvádí dále Ukrajinska pravda.

Pátý bod je zamýšlen pro poválečné období. Ukrajinské zkušenosti by měly být využity pro celou Severoatlantickou alianci a obranu Evropy, přičemž Kyjev podle Ukrajinské pravdy navrhuje po válce nahradit americkou armádu v Evropě ukrajinskými vojáky.

O takzvaném plánu vítězství Kyjeva dosud nebylo mnoho informací. Zelenskyj ho dříve představil americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi i oběma kandidátům na příštího šéfa Bílého domu a rovněž francouzskému prezidentovi, německému kancléři a premiérům Británie a Itálie, píše RBK-Ukrajina.