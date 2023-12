Zelenskyj: Válka se dostává do nové fáze, Ukrajina cílí na posílení domácí zbrojní výroby

Válka s Ruskem se s příchodem zimy ocitla v nové fázi, a byť letní ukrajinská protiofenziva nepřinesla kýžené výsledky, Ukrajina se nevzdá. V dnes publikovaném rozhovoru s agenturou AP to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se soustředí na posílení domácí zbrojní výroby. Kyjev se proto obrací na spojence, aby mu poskytli výhodné půjčky a licence na výrobu a opravy jejich zbraní.

"To je cesta ven," prohlásil Zelenskyj s poznámkou, že nic neděsí Rusko víc než vojensky soběstačná Ukrajina. Ta se vojenské agresi svého rozlohou výrazně většího souseda brání už více než 20 měsíců, pomáhají jí v tom mnohé západní země dodávkami zbraní. Kyjev chce zároveň navýšit domácí zbrojní výrobu, aby země nebyla závislá na vnějších dodavatelích.

Vláda na tento účel vyčlenila značnou část rozpočtu, tamní zbrojní firmy produkují mimo jiné bezpilotní letouny, ale rodící se průmysl nestačí zajistit to, co je potřeba k rozhodujícímu posunu v boji proti lépe zásobenému Rusku, píše AP. Kyjev se proto nyní obrací na západní spojence, aby mu nabídli výhodné půjčky a kontrakty na výrobu zbraní. Zelenskyj podle AP například při své cestě do Spojených států vyzval americké představitele, aby jeho zemi poskytli levné úvěry a licence na výrobu amerických zbraní.

"Pokud se naše výroba stane silnou, velmi výkonnou, budeme závislí hlavně na sobě. Rusko chápe, že všechny jeho plány na destabilizaci, expanzi a okupaci Ukrajiny skončí," míní ukrajinský prezident, podle něhož je zároveň nutné Moskvě zabránit obcházet západní sankce a vyrábět zbraně, v nichž využívá součástky pocházející z jiných zemí.

Kyjevu zároveň dělá starosti to, aby současná válka mezi Izraelem a radikálním islamistickým hnutím Hamás neodvedla v kritickém okamžiku globální pozornost od ruské invaze na Ukrajinu jinam. Mohlo by to snížit mezinárodní pomoc a omezit schopnost Ukrajinců se bránit. Ukrajina nicméně neupřesnila, zda otřesy na Blízkém východě už mají hmatatelný dopad na dodávky zbraní nebo finanční prostředky, píše AP. Ukrajinci podle svého prezidenta chápou, že musejí "bojovat" i o to, aby ve světě udrželi pozornost věnovanou ruské vojenské agresi.

Zelenskyj v rozhovoru, který agentuře poskytl během cesty do Charkovské oblasti, mimo jiné také uvedl, že válka se nyní nachází v nové fázi. "Zima jako celek je nová fáze války," uvedla hlava státu. Očekává se, že zimní měsíce zkomplikují boje poté, co letní protiofenziva nepřinesla kýžené výsledky, píše AP.

"Chtěli jsme rychlejší výsledky. Z tohoto pohledu jsme bohužel nedosáhli požadovaných výsledků. To je fakt," zhodnotil protiofenzivu Zelenskyj. Ukrajina podle něj nedostala od spojenců všechny zbraně, které potřebovala, a roli hraje také omezená velikost jeho armády. "Není dostatek síly k rychlejšímu dosažení požadovaných výsledků. Ale to neznamená, že bychom se měli vzdát," zdůraznil prezident, podle něhož Ukrajinci bojují za to, co je jejich.

A poslední měsíce přinesly z pohledu Kyjeva i několik pozitivních momentů - Ukrajině se podle něj podařilo dosáhnout postupných zisků proti lépe vyzbrojenému a opevněnému nepříteli, po ukrajinských útocích zeslábla ruská černomořská flotila a funguje dočasný Kyjevem zřízený koridor pro vývoz ukrajinského obilí.