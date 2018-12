Zemřel poslední účastník povstání ve varšavském ghettu

V Izraeli zemřel v sobotu ve věku 94 let poslední přeživší židovského povstání ve varšavském ghettu Simcha Rotem. Muž, známý také pod jménem Kazik, patřil k těm, kdo se postavili nacistům v době masových deportací Židů z polské metropole.

Za povstání v roce 1943 přišly o život tisíce Židů; Rotem mnohým obyvatelům ghetta pomohl uprchnout kanalizací. Na jeho úmrtí v neděli reagovali izraelští politici. Premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Rotemův příběh s Izraelci zůstane navždy.

"Děkujeme za všechno, Kaziku. Slibujeme, že se budeme denně snažit o to, abychom si zasloužili přízvisko lidský," uvedl prezident Reuven Rivlin.

Rotem se narodil roku 1924 ve Varšavě; když nacisté obsadili Polsko, bylo mu 15 let. K odbojové organizaci v ghettu se připojil v roce 1942 a v jednom rozhovoru přiznal, že vzhledem k bojové síle nacistů tehdy pociťoval bezmoc. Do dubna 1943 v ghettu mnoho Židů zemřelo a další čekala deportace. Rotem se připojil k těm, kteří začali bojovat i s tím, že se rozhodují pro smrt.

Při 70. výročí povstání ale Rotem přiznal, že má o tomto rozhodnutí stále pochybnosti. "Až dodnes přemýšlím o tom, zda jsme měli právo rozhodnout se zahájit povstání, a tolika lidem zkrátit život," řekl v roce 2013.

Jeho rodiče a jedna sestra přežili, s nimi pak v roce 1947 odešel do tehdejší Palestiny.

V roce 2013 byl Rotem vyznamenán jedním z nejvyšších polských vyznamenání, Velkým křížem Řádu znovuzrození Polska.

The greatest act of armed Jewish resistance during the Holocaust occurred in the Warsaw ghetto. Simcha Rotem,the last surviving fighter of the 1943 Warsaw Ghetto Uprising,has passed away at the age of 94. This is his lesson for the next generations.



May his memory be a blessing. pic.twitter.com/07BgoKIRxY