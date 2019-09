Známý televizní kuchař doma pěstoval dvoumetrové marihuany

Hledal jsem nové příchutě do dnešní moderní kuchyně. Tak se hájil známý sicilský šéfkuchař, kterého zadržela policie potom, co v jeho domě našla dvě dvoumetrové rostliny marihuany a dalších 500 gramů květenství konopí indického. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Kuchař Carmelo Chiaramonte je v Itálii veřejně známou postavou, neboť uváděl televizní pořady o vaření, kde se zabýval zejména historii vaření a tradicemi sicilského zemědělství.

Když u něj policisté našli marihuanu a dále také víno, olivy, kávu a tuňák ochucené konopím, hájil se tím, že jednoduše jen hledal nové příchutě do kuchyně.

U soudu pak padesátiletý Chiaramonte, který bydlí ve vesničce Trecastagni na úpatí sopky Etny, dodal, že je "zemědělsko-potravinovým poradcem pro kuchyni třetího tisíciletí". Proto zkoumá různé druhy nových příchutí.

Populární sicilská celebrita vlastní ve městě Catania proslulou restauraci Katane Palace Hotel. Své vaření charakterizuje jako kombinaci chutí středomořských národů a aromatických nuancí. V jednom ze svých pořadů Nemorální recepty a afrodiziaka prohlásil, že "kuchař je narkoman a alchymista".

Chiaramonte byl po výpovědi u soudu propuštěn. Ten se bude případem v následujících týdnech dál zabývat.