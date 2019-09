Zradili nás přátelé, hájil se seniorský pár, který pašoval kokain

Seniorský pár, který se v prosinci minulého roku vydal na luxusní plavbu po Karibiku, i nadále trvá na tom, že o kokainu, který našla lisabonská policie u nich v kufrech, vůbec nevěděli. U soudu vypověděli, že byli zrazeni svými přáteli. Zprávu přinesl britský server The Telegraph.

Devět kilogramů kokainu v hodnotě kolem jednoho milionu liber (29,2 milionu korun) našli 4. prosince 2018 na lodi Marco Polo policisté v kufrech 72letého šéfkuchaře Rogera Clarka a jeho o rok mladší manželky Sue, bývalé sekretářky.

Nyní po více než devíti měsících poprvé promluvili před soudem v Lisabonu. Roger Clarke zopakoval to, co oba manželé tvrdili hned od začátku: o kokainu schovaném v podšívkách čtyř kufrů, které vyzvedl od známých na karibském ostrově Svatá Lucie, nevěděli.

"Nějací lidé, které jsme znali, věděli, že se občas zúčastňujeme plaveb po Karibiku. Požádali mě, abych tam pro ně vyjednal koupi exotického ovoce pro přepravu do Velké Británie. Na určitých ostrovech jsem se potkal s určitými lidmi, abych to vyjednal. Pak mě požádali, jestli bych nějaké kufry nevzal rovnou s sebou. Řekli, že to využijí jako vzorky. Šlo o něco, co jsem pro ně dříve udělal bez problému, takže jsem řekl, že to udělám," řekl Clarke u soudu.

Jeho známými byli dva obchodníci z Jamajky sídlící v Anglii, které znal pod křestními jmény Lee a Dee. Státní zástupkyně Manuela Britová se zeptala, proč "muž vašeho věku s tolika zkušenostmi" souhlasil s tím, že s sebou domů poveze kufry od cizinců pro lidí, jež zná jen křestním jménem. "Leeho a Deeho znám už roky. Mysleli jsme si, že jsou naši opravdoví přátelé. Byli jsme rádi, že jim můžeme udělat laskavost," odpověděl.

Jeho manželka odmítla cokoliv dodat, jen prohlásila, že souhlasí s celou verzí, kterou soudcům přednesl její manžel. Clarke také musel odpovídat na to, jak si manželé mohli se svým společným nepříliš vysokým příjmem z penze ve výši 1150 liber (asi 33 600 korun) na luxusní plavbu vydělat. "Šlo o úspory, na které jsme tvrdě dřeli. Od chvíle, co jsme ve vazbě, jsme o všechno přišli. Zastavili naše důchody. Moje rodina prodala naše auto, aby získala peníze na právníky. Ztratili jsme všechen majetek. nemáme nic," řekl v slzách.

Státní zástupce v závěrečné řeči uvedl, že věk seniorů z nich dělá "perfektní" pašeráky drog. Jejich příběh o dovozu ovoce podle něj nedává smysl a "není pochyb o tom, že udělali přesně to, z čeho jsou obviněni a moc dobře věděli, co ve svých kufrech převáží".

Pár byl konkrétně obviněn z obchodování s drogami, za což mu hrozí čtyři až dvanáct let ve vězení. O jejich osudu budou rozhodovat tři soudci. Rozsudek bude vynesen ve čtvrtek 26. září. Do té doby zůstanou ve vazbě.