Zázraky přírody - tato tři místa vás uchvátí

Kdo by neznal klišé, že příroda je mocná čarodějka? Jenže ona jí skutečně je. To vám dojde i na obyčejné procházce lesem, třeba kousek za Prahou. Na místech, kam vás dnes pozveme, vám z toho, co příroda dokáže, určitě spadne brada.

Yellowstone

Pokud se bavíme o dechberoucí přírodě, nemůžeme vynechat druhý nejstarší národní park světa. Zapomeňte na senzacechtivé články a sci-fi filmy, které se odehrávají na tomto místě. Pod Yellowstonem sice dříme supervulkán, ovšem právě on tu namísto chaosu vytváří tu všudypřítomnou nádheru. Místní gejzír Old Faithful je zřejmě nejznámějším gejzírem světa. Podobných tu ovšem najdete spoustu, stejně jako horkých pramenů, výlevů síry nebo výronů sopečných plynů. Tady to prostě pod zemí žije. A nejen pod ní, ale i na ní. Zde, na území států Wyoming, Montana a Idaho, najdete celou řadu unikátních ekosystémů mezi nimiž dominuje subalpinský les plný zvěře. Medvědi grizzly, losi, bizoni nebo vlci jsou jen těmi nejznámějšími. A ta panoramata! Větší divočinu v mírném klimatickém pásu naší planety asi nenajdete.

Schiermonnikoog

Pokud je řeč o divočině, nesmíme ale zapomenout ani na Evropu. I v její nejhustěji osídlené části se s ní můžete setkat. Z nizozemské metropole pak vyrazte na samý sever země a hledejte ostrov s téměř nevyslovitelným názvem Schiermonnikoog. Má rozlohu lehce přes 40 km2 a kromě stejnojmenné obce a jejího nejbližšího okolí je celý národním parkem.

Co se tu chrání? Na ostrově najdete písečné duny, slaniska, slané louky, brakické mokřady i bahnité mělčiny. Ano, takto vypadá divoká příroda uprostřed Evropy. Tyto biotopy obývá přes 500 druhů převážně slanomilných rostlin a bezpočet ptáků. Bez zajímavosti není ani fakt, že se vlivem silných větrů od moře ostrov přesouvá jihovýchodním směrem. Tak si pospěšte, ať se nepřesune bez vás.

Triglav

Pokud se ale bavíme o střední Evropě a divočině, většině lidí vytanou na mysli Alpy. A zcela po právu. Za dechberoucí přírodou vás pozveme do jejich nejvýchodnější části, kterou často opomíjíme. Národní park Triglav je jediným národním parkem Slovinska. Podobnost jazyka s češtinou je jen malým bonbónkem v bonboniéře, kterou si na dovolené tady budete moci vychutnat. Střetávají se tu alpské i středomořské klimatické vlivy, takže nadšení botanici si tu přijdou na své. Pro turisty a milovníky impozantních panoramat si tu příroda přichystala neuvěřitelné divadlo, jemuž vévodí nejvyšší vrchol Slovinska v nadmořské výšce 2 864 metrů. Nemůže se jmenovat jinak než Triglav. Do toho množství nádherných jezer a divokých řek. Jen vyznavačům divoké vody řekněte jména jako Soča nebo Sáva a uvidíte, jak se jim zajiskří v očích, stejně jako každému, kdo Julské Alpy navštívil.

Bonus: I města mohou ukrývat nádhernou přírodu

O tom, že i ve městě si můžete užít skvělou dovolenou, vás určitě nebudeme přesvědčovat. Nakonec, pokud o tom pochybujete, přečtěte si jeden z dřívějších článků v magazínu Týden. Najdete v něm čtyři tipy na nejlepší podzimní městskou dovolenou. Pokud plánujete dovolenou do přírody, návštěvu velkoměsta máte obvykle v itineráři jen kvůli příletu a odletu. Jenže existují i velké metropole, kam můžete vyrazit za přírodou také. Stačí, aby tu bylo nasloucháno šikovným a zkušeným urbanistům, a i města se mohou změnit v oázu zeleně.

Jen si vzpomeňte třeba na největší městský park na světě. Central Park v New York sice určitě není divočinou v pravém slova smyslu, ale ta záplava zelené barvy, množství zvířat i jeho rozlehlost vás tady, uprostřed desetimilionové megalopole musí minimálně udivit. Na starém kontinentu lze zmínit například Phoenix Park v Dublinu. V jeho 707 hektarech můžete nejen projít dublinskou ZOO, ale třeba se i pokochat pohledem na oboru s jeleny. O přírodní zajímavosti tohoto místa svědčí i fakt, že zde roste více než 350 druhů rostlin.

A máte-li rádi přece jen lidskou rukou udržovanější městskou zeleň, místní park Güell navrhl legendární architekt Antoni Gaudí a jeho rukopis je na architektonických prvcích skutečně znát. Spolu s keři, stromy, ptáky, plazy a hmyzem to tu dýchá skutečně pohádkovou atmosférou.