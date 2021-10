4 tipy, jak úspěšně bojovat s chřipkou v těhotenství

Těhotenství se řadí k těm nejkrásnějším obdobím života ženy, zároveň ale také k těm nejnáročnějším. Provázeno je každodenní radostí a těšením se na přírůstek do rodiny, ale i strachem o zdraví miminka. Jedním z náročnějších období je právě podzim, sezona nachlazení a chřipek. Právě chřipka v těhotenství, zejména v prvním trimestru, může výrazně ohrozit plod a zvýšit riziko různých komplikací u nenarozeného dítěte. Pokud už nastane situace, že opravdu onemocníte, jak si s ní poradit co nejohleduplněji tak, abyste byla v pořádku vy i miminko?

Neexperimentujte

Pokud selžou všechny preventivní kroky, mezi které patří zejména zdravá strava, vyhýbání se místům s větší koncentrací lidí a pobyt na čerstvém vzduchu, a vy i přesto onemocníte, důležité je zachovat klid a hlavně neexperimentovat. Každá budoucí maminka má o své dítě přirozeně strach a nemoci se chce zbavit co nejdřív. Tím však můžete dítěti spíše uškodit. Rozhodně se vyhněte samoléčbě nebo experimentům s alternativními léčebnými metodami, a co nejdříve vyhledejte lékaře, který vám doporučí další postup. Některé přírodní byliny a léky s obsahem určitých látek totiž mohou být pro dítě, i když se to na první pohled nemusí zdát, více nebezpečné než samotná chřipka.

Zůstaňte v klidu

Pozorujete na sobě příznaky chřipky? Hlavně nemoc nepodceňujte. A v žádném případě se ji nesnažte přechodit. Při léčbě chřipky je důležité hodně odpočívat. Naordinujte si tedy klidový režim, kvalitní, pravidelný spánek a snažte se co nejméně fyzicky namáhat. Jen se zodpovědným přístupem se dá chřipka vyléčit tak, aby neměla následky.

Zdravý životní styl a dostatečný pitný režim

Naprostým základem je v případě onemocnění zvýšení konzumace ovoce a zeleniny, díky kterým se do těla dostávají vitaminy, které v tomhle období organismus obzvlášť potřebuje. Nejúčinnější je právě vitamin C. Mezi jeho výborné přirozené zdroje patří zejména brambory, brokolice, paprika nebo třeba rybíz. S dostatečným množstvím vitaminů jde v ruku v ruce také pravidelný pitný režim, který je dobré si opravdu hlídat. Ideálně by se denní příjem tekutin měl pohybovat kolem 1,5 - 3 litrů, a to v závislosti na tělesné činnosti, ale také na počasí.

Pozor na nadužívání vitaminů, pomůžou vám doplňky stravy pro těhotné

S konzumací některých vitaminů je potřeba být opatrná, a to především tehdy, pokud se rozhodnete k užívání potravinových doplňků. V takovém případě je dobré používat přípravky, které jsou určeny speciálně pro těhotné. Ty totiž obsahují takové množství vitaminů, jež je pro ženy v tomto období vhodné a doporučené. Důležitost výběru správných doplňků stravy zdůrazňuje i MUDr. Karel Metyš, specialista na výživu těhotných: "Při výběru doplňků stravy v těhotenství je důležité dbát na to, jestli vybrané doplňky obsahují takové látky, které jsou pro těhotné vhodné, a naopak neobsahují ty, kterým by se maminky měly raději vyhnout. Je tedy dobré vybírat z těch, které jsou speciálně určeny těhotným ženám. Jedním z takových doplňků, díky kterým maminka i miminko dostanou to, co potřebují, je GS Mamavit Prefolin + DHA. Kromě omega-3 mastných kyselin, jež nejsou v běžné stravě jednoduše dostupné, obsahuje i dalších 23 vitaminů a minerálů včetně jódu, vápníku, železa, hořčíku, zinku a komplexu s obsahem kyseliny listové v přirozené formě."