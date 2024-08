AP: Mikroplasty jsou všude, ale škodí nám?

Mikroplasty byly nalezeny v oceánech, ve vzduchu, v potravinách, ve vodě, v celé řadě tělesných tkání, včetně srdce, jater, ledvin a dokonce i varlat. Ale škodí lidem skutečně? Omezené důkazy naznačují, že by mohly. Někteří vědci jsou znepokojeni, ale uznávají, že existuje spousta nezodpovězených otázek, napsala agentura AP.

Doktorka Marya Zlatniková, sanfranciská porodní asistentka, která se zabývá studiem toxinů v životním prostředí a těhotenstvím, se setkala se studiemi, které vyvolávají obavy z vlivu mikroplastů na zdraví dětí a dospělých. Jedná se však o mladou oblast výzkumu a není to něco, o čem by obvykle diskutovala s pacienty. "Zatím si nejsem úplně jistá, co na to říct," řekla Zlatniková.

Plasty jsou umělé materiály - mnohé z nich pocházejí z ropy nebo jiných ropných produktů. Působením tepla a povětrnostních vlivů a dokonce i trávením zvířat se mohou rozpadat na menší částice.

Vědci se stále více zajímají o mikroplasty, které mohou být velké jako guma na tužce nebo malé jako zlomek lidského vlasu. Nanoplasty, další oblast studia, jsou ještě menší.Tyto miniaturní plasty byly zjištěny ve vzduchu, vodě a půdě, v mléce a v balené i kohoutkové pitné vodě. Byly nalezeny také v různých potravinách, včetně soli, cukru, medu, rýže a mořských plodů.

Podle vědců se vedou debaty o tom, kolik jich lidé vdechují a polykají, a může to záviset na tom, co jedí a pijí a kde žijí.

Někteří australští vědci jménem Světového fondu na ochranu přírody (WWF) v roce 2019 vypočítali, že mnoho lidí každý týden zkonzumuje zhruba pět gramů plastů z běžných potravin a nápojů, což odpovídá jedné kreditní kartě. Tento odhad není vědci všeobecně přijímán, ale je běžně zmiňován ve zprávách a článcích.

Vědci se stále snaží pochopit míru expozice, ale jedna studie za druhou nachází stopy plastů v tělesných tkáních.

"Mikroplasty byly naměřeny téměř ve všech tělesných tkáních, které byly hodnoceny," řekla Tracey Woodruffová, výzkumnice z Kalifornské univerzity v San Francisku. Vědci dokonce uvádějí, že je našli v penisu, ve vaječnících a v placentě.

Zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2022 dospěla k závěru, že na základě dostupných důkazů neexistuje jednoznačné riziko pro lidské zdraví. Neexistuje ani zřejmý signál o rozsáhlém dopadu na veřejné zdraví, alespoň pokud jde o úmrtnost. Míra úmrtnosti na rakovinu, srdeční choroby a mrtvici klesá, nikoli roste.

Vědci však začali měřit plasty v lidském těle - a snažit se vyhodnotit jejich vliv na zdraví - až v posledních letech. Některé z těchto prací začínají přinášet výsledky až nyní.

Je logické, že mikroplasty jsou škodlivé, protože obsahují toxické chemické látky, řekla Woodruffová, která byla členkou týmu, který na žádost kalifornských zákonodárců prověřil téměř 2000 studií o mikroplastech. Může se například stát, že mikroplasty hrají roli v rostoucím výskytu některých druhů rakoviny u mladších lidí, dodala.

Dostupné informace naznačují, že plasty mohou vyvolávat záněty a způsobovat další problematické změny v těle, které mohou například zvyšovat riziko infarktu a mrtvice.

Malá studie v časopise New England Journal of Medicine z počátku tohoto roku naznačila, ale neprokázala, že pacienti s prokázanými plasty v tepnách jsou vystaveni většímu riziku úmrtí na infarkt a mrtvici. Odborník, který se na výzkumu nepodílel, však naznačil, že studie mohla případné účinky přeceňovat.

"Přestože toho o mikroplastových částicích a jejich škodlivosti pro člověka stále ještě mnoho nevíme, informace, které jsou dnes k dispozici, jsou podle mého názoru velmi znepokojivé," řekl doktor Philip Landrigan z vysoké školy Boston College.

Podle vědců existují způsoby, jak snížit potenciální expozici mikroplastům: než vejdete do domu, zujte si boty, abyste zabránili roznášení prachu s obsahem plastů (nemluvě o bakteriích, špíně a dalších nečistotách) po celém domě. Jezte potraviny - zejména čerstvé ovoce a zeleninu - které si připravujete doma. Neohřívejte jídlo v mikrovlnné troubě v plastu. Místo jednorázových plastových lahví na vodu si raději vybírejte opakovaně použitelné nerezové nebo skleněné lahve.