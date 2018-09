Aspirin škodí více, než se myslelo

Miliony lidí po celém světě tento lék denně užívají jako prevenci. Pomáhá totiž snižovat rizika výskytu civilizačních chorob, jako jsou mrtvice nebo infarkt. Nejnovější vědecký výzkum ale ukazuje, že aspirin má daleko více vedlejších účinků, než se předpokládalo.

Domněnku, že léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou mohou fungovat jako ochrana, v minulosti potvrdila řada studií. Aspirin pravidelně užívají například ti, kdo v minulosti prodělali infarkt myokardu, ale i naprosto zdraví lidé, aby mu předešli. Stejnou účinnou látku mají například léky Acylpyrin či Anopyrin.

Už mnoho let je aspirin hitem například ve Spojených státech, kde ho ve strachu ze srdeční zástavy nebo mozkové příhody denně užívá kolem padesáti milionů zdravých lidí. Vědci teď ale pomyslně zvedají ukazováček a upozorňují, že při dlouhodobém polykání těchto pilulek hrozí fatální následky. Aspirin totiž může způsobovat vnitřní krvácení v dutině břišní, a to především u lidí starších sedmdesáti let.

Riziko hlavně pro seniory

Prokazuje to nová studie mezinárodního týmu vědců z Austrálie a Spojených států, kteří zkoumali účinky tohoto léku na více než devatenácti tisících lidech z obou zemí. Všichni zúčastnění měli společné pevné zdraví, netrpěli srdečními problémy a nebyly u nich zaznamenány projevy demence. Všem bylo více než 70 let. Polovině zúčastněných lékaři denně po dobu pěti let podávali 100 miligramů aspirinu, druhé polovině dávali prášky s placebo efektem. K závažnému krvácení do břišní dutiny došlo u čtyřiadvaceti lidí z tisíce (v rámci první skupiny), což je o dvacet osob více, než prokázal výzkum zveřejněný v časopise Medical Journal před osmnácti lety. Že při užívání aspirinu hrozí komplikace spojené s vnitřním krvácením, se vědělo už dávno, problém ale byl ten, že se lék testoval především na lidech ve středních letech.

