Australští vědci mapují imunitní reakci pacientky, výzkum pomůže ve vývoji vakcíny

Australští vědci zmapovali imunitní reakci na koronavirus, kterou měla jedna z prvních nakažených v zemi, což jim pomohlo odhadnout, kdy se vyléčí. Oznámil to australský ministr zdravotnictví, podle něhož jde o důležitý krok na cestě k vyvinutí vakcíny, jež by mohla pandemii zastavit. Napsala o tom agentura Reuters. Novým koronavirem se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) na světě nakazilo už přes 168 tisíc lidí a nejméně 6610 nemoci COVID-19 podlehlo.

Ačkoliv příznaky valné většiny pacientů jsou spíše mírné, u zhruba 20 procent z nich způsobuje nákaza vážný stav. Podle WHO umírají na koronavirus 3,4 procenta infikovaných.

Skupina vědců z australského Institutu Petera Dohertyho pro infekce a imunitu uvedla, že podnikla důležité kroky k pochopení koronaviru. Vědci zkoumali krevní vzorky nejmenované pacientky ve věku 40 až 50 let a zjistili, že reakce imunitního systému na koronavirus se podobá tomu, jak tělo zápasí s chřipkou. Závěry pomáhají vědcům porozumět, proč se někteří pacienti vyléčí, zatímco u jiných se vyvinou vážnější respirační problémy.

"Lidé mohou naše metody využít k porozumění imunitní reakce u větších skupin lidí s onemocněním COVID-19 a také pochopit, co chybělo těm, u nichž byl dopad fatální," uvedla profesorka mikrobiologie a imunologie z Melbournské univerzity Katherine Kedzierská, která se na studii podílela.

Zkoumáním imunitní reakce nejmenované pacientky mohli vědci s přesností předpovědět, kdy se zotaví. Ačkoliv ženu nejmenovali, ví se, že šlo o australskou občanku evakuovanou z čínského města Wu-chan, které bylo ohniskem nákazy v Číně.

Urychlený vývoj léku

Australský ministr zdravotnictví Greg Hunt uvedl, že poznatky vědců jsou významné ve světovém měřítku a představují důležitý vývoj ve zkoumání nového koronaviru.

"Jde o urychlení vývoje vakcíny skrze identifikaci kandidátů, u nichž je největší šance na úspěch," řekl Hunt novinářům. "Jde také o urychlení vývoje možné terapie a léčby pacientů, kteří jsou nakažení," dodal.

Na vývoji vakcíny či antivirotik proti rychle šířícímu se koronaviru na světě pracuje více než deset výrobců léčiv. Investiční náklady ale podle ředitelů společností zapojených do vývoje vakcíny mohou činit až 800 milionů dolarů (19,5 miliardy korun). Po vývoji vakcíny může do jejího schválení uplynout více než rok.