Biorytmus souvisí s važnými chorobami. Řešením je lék na míru

Vědci z univerzity v Chicagu odhalili souvislost mezi biologickým rytmem člověka a civilizačními chorobami jako jsou deprese, obezita, cukrovka, srdeční onemocnění či astma. Krevní test nazvaný TimeSignature dokáže definovat fungování našich vnitřních biologických hodin a poskytnout nám tak informace, jak máme předcházet zmíněným nemocem. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Na základě výzkumu vědci odhalili, že nesprávně nastavený cirkadiánní rytmus může vést ke špatnému zdravotnímu stavu a nemocem. Cirkadiánní rytmus je jeden z biorytmů, tedy kolísání aktivity a bdělosti nejčastěji s denní, měsíční nebo roční periodou. Současně tento rytmus u dotyčného určuje čas, kdy je nejefektivnější užít například lék na krevní tlak.

Vědci využili speciální algoritmy, které zkoumaly krev každé dvě hodiny. Tím doslova "vycvičili" počítač, aby dokázal předvídat denní dobu, během které jsou přítomné určité vzorce genů. Z celkového počtu 20 tisíc genů tak identifikovali 40 základních vzorců, podle kterých může být životní styl adekvátně upraven.

Personalizovaná léčba

"Je to mnohem přesnější metoda než pouhé určení, zda je dotyčný noční sova nebo ranní ptáče. Tento krevní test nám umožní prozkoumat biologické hodiny člověka během půl hodiny," vysvětluje autorka studie Rosemary Braunová. Současně dodává, že stane-li se tento krevní test běžnou součástí medicíny, urychlí mnohdy zdlouhavé procesy vyšetřování.

"Znamená to, že jsme zase o krok blíž k personalizovanému léku. Musíme vědět, jak přesně funguje tělo každého z nás, aby měla léčba co největší efekt," říká profesorka Phyllis Zee, vedoucí oddělení na výzkum spánku univerzity v Chicagu. S tak rozsáhlými znalostmi se dá do budoucna předpovídat, jaký biorytmus souvisí s určitým onemocněním a předcházet mu.