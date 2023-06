Borůvka Praha o.p.s. oslavila 25 let své existence. Představila charitativní kalendář s názvem Jedinečnost

Rok 2023 je pro neziskovou organizaci Borůvka Praha o.p.s. velice výjimečný. Již čtvrt století pomáhá lidem s tělesným postižením zapojit se do běžné společnosti.



Celá práce organizace začala už v roce 1998, kdy byl otevřen charitativní Obchůdek Borůvka na pražském Vyšehradě, který funguje dodnes. Zpočátku v něm šlo primárně o prodej výrobků z různých chráněných dílen. Obchůdek ale léty nabyl dalších rozměrů a v současné době funguje také jako tréninkové pracoviště, které má za cíl umožnit lidem s postižením získat základní pracovní návyky a vyzkoušet si zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Díky této možnosti se mohou lépe uplatnit na běžném trhu práce.

Společně s Obchůdkem vzniknul také projekt Doprava a Osobní asistence do škol. Bezbariérová doprava za vzděláním funguje dodnes a ulehčuje každodenní život rodin s dětmi s handicapem. Postupem času se začala organizace více věnovat tématu zaměstnávání lidí s postižením, a tak v roce 2008 vznikl další pracovně-tréninkový prostor, kterým je TA KAVÁRNA. V roce 2013 Borůvka dala vzniknout stálým pracovním místům v rámci Dílny švadlen a dobročinného secondhandu Koloběh a v roce 2019 byla pro velký zájem otevřena druhá pobočka Koloběhu v pražských Nuslích.

Kromě komplexní podpory při začleňování se do běžného pracovního procesu poskytuje organizace Borůvka Praha o.p.s. lidem s postižením ještě další služby. Patří mezi ně sociální a psychologické poradenství, fyzioterapie a v neposlední řadě také workshopy pro firmy, které by chtěly lidi s postižením zaměstnávat, ale úplně nevědí, jak na to.



Unikátní charitativní kalendář

V rámci tohoto výročí si nezisková organizace Borůvka Praha o.p.s. připravila speciální dárek v podobě unikátního charitativního kalendáře s názvem Jedinečnost. Autorem originálních fotografií je Martin Vítek a jeho aktéry jsou bývalí klienti nebo současní kolegové z Borůvky Praha o.p.s., kteří dokazují, že tělesné postižení nemusí být handicap. Hlavní myšlenkou kalendáře je, že každý jsme jedinečný, ale mnohé touhy a přání nás spojují. Kalendář přibližuje 12 významných témat, která se často zdráháme otevřít, ačkoli se dotýkají nás všech. Zároveň dává naději, že sny se mohou plnit, když se jich nevzdáme.

V květnu proběhla oficiální oslava narozenin organizace na Starém Purkrabství na pražském Vyšehradě. V rámci oslavy proběhl slavnostní křest kalendáře a také charitativní dražba jeho fotografií. Mezi kmotry nechyběla ani patronka organizace zpěvačka Ewa Farna. 18. května se spustil online prodej tohoto charitativního kalendáře na rok 2024, a to na stránkách www.obchudekboruvka.cz. Od září bude pak k dostání ve všech jejich provozovnách.

Zkrátka a dobře, už 25 let se nezisková organizace Borůvka Praha snaží o to, aby se lidem s postižením žilo lépe a plnohodnotněji. Každý zakoupený kalendář umožní organizaci pokračovat v její práci a podporovat lidi s tělesným postižením v soběstačnosti.