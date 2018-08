Britský úřad zakázal reklamu na antikoncepční aplikaci

Britský regulační úřad ve středu rozhodl, že na facebooku by se měla přestat objevovat reklama na antikoncepční mobilní aplikaci Natural Cycles. Ta ženám podle jejích tvůrců pomáhá určit plodné dny, a předcházet tak otěhotnění. Reklama na aplikaci od stejnojmenného švédské začínající firmy, tzv. startupu, podle rady pro reklamu obsahovala zavádějící informace. Kauzu řeší i úřady ve Švédsku, kde se v souvislosti s aplikací objevily zprávy o nechtěných těhotenstvích.

Britská rada pro reklamu Advertising Standards Authority uvedla, že neexistuje dostatek důkazů o tom, že aplikace může zajistit to, co slibuje. Záležitostí se zabývala poté, co na reklamu obdržela několik stížností. Reklama tvrdila, že aplikace je "velmi přesná" a že jde o "klinicky testovanou alternativu k antikoncepčním metodám".

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přitom aplikaci tento měsíc jako první digitální antikoncepční metodu schválil.

Ženy do aplikace zadávají údaje o bazální teplotě a aplikace pak vyhodnocuje, kdy mají nebo nemají plodné dny, tedy kdy je lépe se zdržet sexu.