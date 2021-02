Česko i Slovensko si možná vypůjčí 100 tisíc vakcín od jiných zemí EU

Česká republika a Slovensko by mohly získat shodně 100 tisíc vakcín proti covidu-19 v rámci žádosti o vypůjčení očkovacích látek od ostatních členských států Evropské unie. Řekl to ve čtvrtek státní tajemník (náměstek) slovenského ministerstva zahraničí Martin Klus.

"My jsme na tom velmi špatně, v této chvíli hraje čas nejdůležitější roli. Proto žádáme, aby alespoň těch 100 tisíc (dávek) jako solidarita bylo doručeno do Česka a na Slovensko. Zdá se, že se nám to podaří," řekl Klus před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu. Dodal, že by šlo o výpůjčku a tímto způsobem získané očkovací látky bude třeba patrně za měsíc vrátit.

Česko i Slovensko se podobně jako další země evropského bloku potýkají s nedostatkem vakcín, oba zmíněné státy také čelí silné druhé vlně koronavirové nákazy. Slovensko se v přepočtu na obyvatele už dříve dostalo na první místo na světe při srovnání přírůstku úmrtí po nákaze koronavirem.

Slovenský premiér Igor Matovič na sociální síti potvrdil, že Bratislava jedná s členskými státy EU o zapůjčení vakcín s cílem překlenout období jejich nízkých dodávek v rámci společné unijní distribuce očkovacích látek.