Daň za první dítě: pro matky až šest let spánkové deprivace

Snad každý prvorodič se ze začátku svého nového životního poslání potýká s nedostatkem spánku. Nová studie publikována v časopise Sleep však nyní přišla s tím, že rodiče mohou trpět spánkovou deprivací až šest let od narození dítěte. S odkazem na studii o tom informoval server The Guardian.

Vědci sesbírali v Německu na základě osobního dotazování informace od tisíců rodičů. Data sbírali každý rok v průběhu období 2008 - 2015. Účastníci měli hodnotit kvalitu svého spánku na stupnici 1-10 a také odpovědět, kolik hodin naspí během pracovního dne a během víkendu. Proporce dotazovaných byla 2500 žen a skoro 2200 mužů, přičemž v průběhu studie přivedli na svět postupně tři děti.

Výsledky ukázaly, že nejméně spánku si novorodiče "užijí" v prvních třech měsících rodičovství, přičemž mnohem více "postiženy" jsou ženy. I když se tím, jak dítě roste, jejich odpočinek zase zlepšil, tak noční spánek už nikdy nebyl tak kvalitní.

"Nečekali jsme, že to zjistíme, ale domníváme se, že ve skutečnosti existuje mnoho změn v odpovědnosti, jež s výchovou dítěte přichází," sdělil jeden z autorů studie, doktor Sakari Lemola z univerzity ve Warwicku. Ten tvrdí, že i když děti s přibývajícím věkem přestanou během noci plakat, tak se rodiče stejně kvalitnějšího spánku nedočkají, protože na ně působí stres v obdobích, kdy je dítě nemocné nebo prožívá noční můry.

Ženy nahlásily pokles ve kvalitě spánku průměrně o 1,7 bodu poté, co porodily své první dítě, a něco přes jeden bod potom, co na svět přivedly druhé a třetí dítě. Průměrně pak po narození prvního dítěte ztratily matky přes noc 40 minut spánku. Největší zátěž pak přišla v prvních třech měsících mateřství, to průměrně ztratily rovnou hodinu.

Naopak u otců byly důsledky mnohem menší, během prvních tří měsíců ztratili průměrně jen 13 minut. Co se týče samotné kvality spánku, tak bylo hodnocení v porovnání s ženami podobné.

Druhé dítě už toho moc nemění

Narození prvního dítěte tedy mělo negativní dopad na kvalitní spánek u obou rodičů. A po narození dalších potomků zůstávala situace stejná. Zejména ženy stále trpěly relativní spánkovou deprivací (jak z pohledu kvality, tak i kvantity), a to v časovém rozmezí čtyř až šesti let od narození prvorozence.

Po narození druhého dítěte se sice u matek úroveň kvality a kvantity spánku vrátila zpátky do doby před těhotenstvím, pořízení prvního dítěte si už ale podle Lemoly "vybralo svou daň", a matky tak měly hranici svého hodnocení spánku posunutou níž.

"Spánková deprivace může být fyzicky i psychicky vyčerpávající. Snažte se nestarat o nepodstatné věci kolem řízení domácnosti a přijměte pomoc od rodinných členů a kamarádů, pokud ji nabízejí," radí Cathy Finlayová, prenatální poradkyně z charitativní organizace National Childbirth Trust. "Narušení spánku může být náročné a vyčerpávající, ale nezapomeňte, že to nebude trvat věčně," povzbudila rodiče.