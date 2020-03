Deset kroků, jak se vyrovnat s úzkostí.

Kvůli epidemii nového koronaviru teď většina z nás pracuje z domova a zůstává v karanténě, což je zásadní změna vzorce chování. Obzvlášť náročné je to pro osoby, které se potýkají s úzkostí, depresemi a dalšími psychickými problémy - protože stres z pandemie ve spojení s nutností zůstat v izolaci může být zdrcující, napsal zpravodajský server Scoop Whoop. Pro ty, kdo se potýkají s tím, jak zůstat v době karantény v klidu, připravil rady, které by mohly pomoci:

1. Energie ze slunce

Vyjít na balkón a nachytat trochu slunce je osvěžující. Pomůže to vašemu mozku udržet rozdíl mezi dnem a nocí a sjednotit biologické a společenské hodiny. Když jste celý den doma, vzduch začne být vydýchaný. Větrejte, nadechněte se čerstvého vzduchu a nechte odplynout všechny starosti.

2. Kontakt s lidmi

Pokud jste v karanténě s rodinou nebo přáteli, pak je tento krok relativně snazší. Ovšem pokud jste v karanténě sami, pak se interakce s ostatními nedoporučuje. Ale i tak si můžete dopřát zábavný video-hovor s přáteli a příbuznými. Najděte si online aktivity, které si můžete užívat společně, abyste se necítili osamělí.

3. Pěkná vzpomínka

Pokud jste v karanténě s ostatními, pak se můžete společně dívat na film nebo si zahrát deskovou hru. Pokud jste sami, pak si pusťte film ve stejnou dobu jako váš přítel nebo přítelkyně, případně příbuzní, abyste usínali s pěknou vzpomínkou. Díky tomu se budete na konci dne cítit spokojenější.

4. Péče o sebe

Obyčejná obličejová maska nebo pedikúra mohou znamenat zásadní rozdíl. Jen proto, že jste v karanténě, nemusíte přestat pečovat o své tělo a mysl. Zapalte si pár svíček, pusťte si oblíbenou hudbu a tancujte po pokoji. Můžete také zkusit trochu meditace.

5. Nebuďte v pyžamu

Leckdo může snít o tom, jak se bude celý den povalovat na pohovce v pyžamu, ale není to produktivní. Výzkum prokázal, že když si vezmete pracovní oblečení, pomůže vám to dostat se do správného duševního rozpoložení. Nemusí to být právě kancelářský kostým nebo oblek - stačí si dát sprchu a obléknout něco pěkného, aby se vám zlepšila nálada.

6. Omezte množství informací

V dobách, jako je tato, se objevuje zahlcující množství informací, které mohou být spouštěčem úzkosti nebo deprese. Jakkoli je důležité být informovaní, snažte se omezit množství informací, kterým se vystavujete. Je také lepší se jim vyhnout nějakou dobu před spaním, abyste nešli do postele rozrušení nebo zneklidnění.

7. Časový rozvrh

Studie ukazují, že máme tendenci pracovat déle, když pracujeme z domova. V krajním případě se čas strávený prací může protáhnout na celý den, a proto pomáhá stanovit si časový plán. Než ráno začnete pracovat, zkuste si udělat hodinku sami pro sebe a připravit si zdravou snídani nebo si zacvičit. Nezapomínejte si také dělat pravidelné pauzy - na šálek kávy nebo nadechnutí čerstvého vzduchu.

8. Zorganizujte si pracovní prostor

Čím chaotičtější životní prostor, tím chaotičtější mysl. Ukliďte si doma a rozhodně se budete cítit lépe. Čím příjemněji se cítíte ve svém prostředí, tím snáz se vyrovnáte s nastalou situací.

9. Najděte si hobby

Internet je stále dostupný, tak využijte nynějšího času k tomu, abyste se naučili něco nového. Máte kytaru, na kterou jste ještě nesáhli? Knížky, ke kterým jste se nedostali? Teď máte příležitost si rozšířit obzory.

10. Spojení s lékařem či terapeutem

Karanténa může být náročná pro člověka trpícího úzkostí, depresí nebo jinými zdravotními problémy. Proto se ujistěte, že máte možnost spojit se s lékařem v případě, že toho na vás bude moc. Nezapomeňte si obstarat dostatek léků, pokud nějaké užíváte. Mějte po ruce telefonní čísla na linky pomoci a na své blízké. Buďte v bezpečí a doma.