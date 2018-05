Dítě musíte požádat, abyste ho mohli přebalit, tvrdí expertka

Odbornice na sexualitu Deanne Carsonová vzbudila velkou vlnu debaty poté, co poskytla rozhovor televizní stanici ABC. V jejím vysílání řekla, že rodiče by se měli svého dítěte nejdříve zeptat, jestli ho mohou přebalit. Zprávu o tom přinesl server The Independent.



"Teď tě přebalím, ano? Je to v pořádku?" Tak by měla znít věta, kterou by podle Carsonové měli rodiče svým malým ratolestem říct předtím, než jim vymění plenku.

Odbornice si je vědoma toho, že dítě verbálně neodpoví, důležité je však zaměřit se na jiné neverbální znaky. "Samozřejmě, že dítě neodpoví: ‚Ano, mami. To je super, chtěl bych mou plenku vyměnit.' Ale pokud si počkáte na řeč těla a na oční kontakt, tak tím dáváte dítěti najevo, že na jeho reakci záleží," řekla.

Australanka, jež pracuje s dětmi od tří let a považuje se za sexuální expertku a pedagožku, navrhuje, aby rodiče tento zvyk zavedli co nejdříve. Po odvysílání jejího rozhovoru se však na ni spustila obrovská vlna kritiky.

"Promiňte, ale pokud má dítě špinavou plenku, tak potom by ji měli rodiče vyměnit, protože to patří k řádné péči, a ne proto, že na to dostali povolení od dítěte!" napsala ve své reakci na Twitteru uživatelka s přezdívkou Kerry.

"Umíte si představit, že se s vaším dítětem objevíte u doktora kvůli tomu, že jste nedostali povolení na výměnu plenky po několik dní, a řeknete mu, že vaše dítě má kožní vyrážku?" přidal se další uživatel.

Brání se statistikou

Sexuální expertka se ale vůči kritice na sociálních sítích ohradila a za svým názorem si stojí. Podložila ho také jednou statistikou. "Každá třetí dívka a každý sedmý chlapec, než jim bude 18 let, budou sexuálně obtěžováni. Každá dvanáctá dívka bude sexuálně zneužita ještě před dovršením šesti let," napsala na svém Facebooku.

"Vysmívejte se mi, jak chcete, ale nezapomeňte, že když to uděláte, popíráte tím hlasy těch statečných, kteří sexuální zneužívání přežili," dodala.

I po její reakci se ale někteří stále nad jejím názorem podivovali, jiní to zase vzali s humorem. "Skvělé zprávy! Mé tříměsíční miminko mi nikdy nedalo souhlas s tím, abych mu vyměnil plenku, tak jsem to neudělal! Mám teď o mnoho méně práce!" zavtipkoval další uživatel na Twitteru.

O názoru Carsonové se doslechla i přední česká politička, 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Ta se k tomu na svém Facebooku vyjádřila s úsměvem. "Už vidím tu konverzaci doma. Žena: Proč jsi ho, prosím tě, nepřebalil? Muž: Nechtěl... Svět se zbláznil!" napsala.