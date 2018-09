Google dává rodičům moc: mohou dětem zamknout telefon

Google poskytne rodičům novou účinnou zbraň proti závislosti jejich dospívajících dětí na mobilních telefonech. Společnost spustila revoluční aplikaci už v březnu. Od začátku měla rodičům pomoct kontrolovat mobily jejich dětí do 13 let, nová aktualizace ale rozšiřuje působnost a míří i na teenagery. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Mobilní aplikace Googlu - Family Link - pomáhá rodičům v regulování dětské závislosti na chytrých telefonech. Poskytuje jim týdenní přehled všech aktivit na telefonu dítěte, dává jim možnost některé aplikace v zařízení zablokovat nebo dokonce rovnou vzdáleně mobil uzamknout.

S novou aktualizací navíc aplikace míří už i na teenagery. Rodičům dává moc v podobě zamknutí jakýchkoliv účtů v aplikacích telefonu dítěte. V praxi to funguje tak, že rodič může jednoduše aplikaci nařídit, aby zamkla telefon jeho dítěte. Teenager má pak pár minut na to, aby v mobilu dokončil svou aktivitu, než se zařízení definitivně zablokuje.

Ani teenageři nejsou proti tomuto zákazu zcela bezbranní. Podle Googlu mohou zamknutí zvrátit, ovšem aplikace na to rodiče okamžitě upozorní. A pokud se aplikaci pokusí svévolně z telefonu odstranit, zařízení se jim na 24 hodin nezvratně uzamkne.

"V následujících dnech bude aplikace Family Link dostupná více rodinám na více zařízeních prakticky ve všech zemích světa," dodal k novince ředitel dětské sekce Googlu Paulo Golgher. Aplikace tak nejspíš bude v budoucnu dostupná i na dalších elektronických zařízeních, jako je například tablet.

Pro lepší "digitální zdraví"

Google přichází s touto novinkou krátce poté, co konkurenční Apple oznámil svůj nový telefon iPhone XS, který umožní rodičům víceméně totéž: mohou sledovat čas strávený na jednotlivých aplikacích a případně do určité míry zasáhnout.

Obě společnosti tímto míří na kampaň jakéhosi "digitálního zdraví". Hlavní účel zmíněných aplikací je jasný: měly by pomoci zmírnit závislost na moderních technologiích, respektive na chytrých telefonech.