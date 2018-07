Jméno pro dítě? Zkuste metodu "na hřišti"

Výběr křestního jména pro dítě je jedno ze zásadních rozhodnutí v životě nastávajících rodičů. Ratolest pak provází po celý život a jeho nešťastná volba může zapříčinit řadu nepříjemných situací. Britský server independent.co.uk proto sestavil přehledný návod, podle kterého by měli budoucí rodiče postupovat.

Když nastávající rodiče hledají pro svého potomka to pravé jméno, měli by se podle britského serveru řídit několika pravidly. Častým problémem je spojování oblíbeného jména s konkrétní osobou. A nemusí jít právě o oblíbence. Aby se rodiče vyhnuli pojmenování dítěte po masovém vrahovi nebo hollywoodské hvězdě s nevalnou pověstí, měli by zasednout k internetu. Jedině tak odhalí, kdo se za kterým jménem skutečně skrývá.

Velice účinnou metodou je i takzvaný "test na hřišti". Oblíbené jméno se zdá být možná hezké napsané na papíře, ale úplně jiná situace nastává, když ho jeden z rodičů hlasitě zavolá na dětském hřišti. Důležité je brát v potaz i četnost jména, jedině tak se dá předejít situaci, že se na zavolání otočí najednou pět dětí.

Ekvivalent v angličtině

V současném globalizovaném světě je možnost překladu jména zcela na místě. Vaše ratolest se možná v budoucnu rozhodne studovat či pracovat v zahraničí, proto ho tak můžete rovnou ušetřit zdlouhavého představování. Jméno by mělo mít svůj ekvivalent v angličtině nebo alespoň jednoduchou výslovnost. Navíc se tím vyhnete třeba i nevhodnému významu v cizím jazyce, čímž by se váš potomek mohl dostat do nepříjemné situace.

Pro zachování dobrých vztahů v rodině není vhodné zvolit jméno po svém bývalém partnerovi či partnerce. Totéž platí i pro milence či jakékoliv jiné známosti, kterých si je váš současný protějšek vědom.