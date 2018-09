Kojení má výhody nejen pro dítě, ale i pro matku

Dítě do šesti měsíců věku nepotřebuje podle odbornic na kojení jinou stravu než mateřské mléko. Od půl roku do dvou let či déle by mělo být kojení doplněné příkrmy. Na tiskové konferenci k Světovému týdnu kojení to řekly Anna Mydlilová z Národního laktačního centra a Eva Kudlová z 1. lékařské fakulty UK. Kojení má podle nich výhody nejen pro dítě, ale i pro matku. Chrání před rakovinou prsu nebo infarktem, u dětí snižuje riziko cukrovky či obezity.

V Česku podle statistik kojí po narození dítěte 95 procent žen, po roce už jen 15 procent. Doporučení světové zdravotnické organizace (WHO) je do šesti měsíců výhradně kojit, pak přidat příkrmy a pokračovat přibližně do dvou let. Organizace doporučují zahájit kojení v první hodině po porodu.

"Odhaduje se, že celosvětově tři z pěti dětí nejsou kojeny v první hodině života, čímž jsou vystaveny vyššímu riziku úmrtí a nemocí a snižuje se pravděpodobnost, že budou pokračovat v kojení," vysvětlila Mydlilová.

Čím více mléka totiž dítě vypije, tím více se ho matce tvoří. "Maminky v naší studii úspěšně kojily, kojily děti ve věku šest až osm měsíců průměrně 6,6 krát za 24 hodin," dodala pediatrička Eva Kudlová. Při zavádění příkrmu po šestém měsíci se podle ní nemá kojení za dávku jiné potravy vyměnit, ale příkrm přidat do mezery mezi kojením. Dítě pak postupně začne méně mléka vyžadovat.

U dětí pití mateřského mléka snižuje díky látkám pozitivním pro rozvoj imunity zejména riziko průjmových onemocnění a zápalů plic, ale také leukemie, Crohnovy choroby nebo nebezpečný zánět střev, při němž odumírá střevní sliznice. Kojení snižuje riziko úmrtí u této nemoci postihující zejména nedonošené děti o 77 procent. O 26 procent snižuje riziko nadváhy a obezity, o 35 procent budoucí cukrovky.

Střevní mikroflóra kojených dětí je podle Mydlilové kolonizovaná převážně prospěšnými bakteriemi, zatímco u dětí na umělé výživě převažují koliformní bakterie, enterokoky a další bakterie spíše škodlivé.

V Česku je po propuštění z porodnice kojeno 95,1 procenta dětí, bez dalších příkrmů 81 procent. Po šesti měsících je výlučně kojeno 13,6 procenta dětí a spolu s příkrmy necelých 37 procent. Po roce matky kojí už jen 15 procent dětí. Asi jedno procento matek ze zdravotních důvodů kojit nemůže.

Přínosy jsou podle odbornic i ekonomické. Americké studie ukázaly, že dostatečné kojení může snížit náklady na zdravotní péči o tři miliardy dolarů ročně (asi 65 miliard korun) a předčasná úmrtí dětí i matek ohodnotily na 14,2 miliardy dolarů (asi 3 biliony korun). Výroba umělé výživy a její obaly jsou podle odbornic i zbytečnou ekologickou zátěží.