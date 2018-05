Za dětskou leukémii může nedostatek infekčních onemocnění

Moderní čisté domy, dezinfekční ubrousky a starost o to, udržet své dítě v co nejhygieničtějším prostředí, může vést k nejběžnějším typům dětských rakovinových onemocnění. Důvod je prostý: právě nedostatek infekce, se kterou se malé dítě nesetká, mu může později ublížit. Tvrdí to alespoň vědec, který pracoval na svém výzkumu více než 30 let. Zprávu uvedl britský server The Guardian.

Vysoce uznávaný profesor Mel Greaves z Institutu výzkumu rakoviny v Londýně tvrdí, že akutní leukémii v dětství způsobuje kombinace genetické mutace a nedostatek dětské infekce.

Vědec v posledních dekádách nashromáždil různá data o akutní lymfoblastické leukemii, která se týká jednoho z dvou tisíc dětí. V padesátých a šedesátých letech byla tato nemoc ještě smrtelná, dnes se daří v 90 procentech případů i přes zdlouhavou a toxickou léčbu dítě vyléčit.

Greaves ve svém výzkumu popisuje základní body, o nichž si myslí, že jsou příčinou akutní lymfoblastické leukemie. Prvním je, že každé dvacáté dítě je narozeno s určitou genetickou mutací, jež ho dostává do nebezpečí. V případě správně nastaveného imunitního systému by ale mělo být v pořádku. Konkrétně tím myslí, že dítě by se mělo setkat s bakteriemi nebo viry už v prvním roce života.

Naopak u těch, co se v brzkém věku nesetkají s žádnou infekcí a později dostanou například chřipku, si mohou v těle vypěstovat jakousi druhou genetickou mutaci, kvůli níž pak mohou být mnohem náchylnější na rakovinové onemocnění.

Počet pacientů narůstá

Počet případů akutní lymfoblastické leukemie podle profesora celosvětově roste každým rokem o jedno procento. Na rozdíl od většiny nemocí se však nejvíce rozšiřuje v bohatších populacích a zřídkakdy se objevuje v chudých zemích, kde mají rodiny hodně dětí a infekce tam jsou poměrně častým jevem.

A zde naráží právě na moderní životní styl spojený s přehnanou čistotou. Rodiče by si podle něj neměli dávat za vinu, pokud jejich dítě onemocní. Je totiž jejich přirozeným instinktem chránit "svůj poklad" před různými infekcemi a špinavým prostředím. Jako prevenci doporučuje Greaves kromě dětských pečovatelských center například také častější kontakt se starším sourozencem, u něhož je pravděpodobnější, že nějakou infekci už prodělal.

Greavesův výzkum pochválil jeho kolega z branže, Chris z Birminghamské univerzity, který se zabývá translační biologií rakoviny. "Tento výzkum vrhá světlo na to, jak se může vyvinout forma dětské rakoviny krve. Ukazuje to na kombinaci genetiky a nevčasného vystavení dítěte bakteriím a špíně," popsal výzkum.

Dále Bunce svým vyjádřením naznačil, že Greavesův výzkum není v této oblasti žádné nové dogma, které by se mělo striktně dodržovat. "Chceme ujistit všechny rodiče, jejichž dítě mělo nebo má leukémii, že neznáme způsob, jak by se dalo této nemoc předejít," uzavřel.