Zakažte dětem tablet v ložnici a u jídelního stolu, radí lékaři

Rodiče by měli svým dětem zakázat nosit si elektronická zařízení jako mobily či tablety s sebou do ložnice nebo k jídelnímu stolu. Zároveň by sami měli jít příkladem, co se týče využívání těchto zařízení. Tvrdí to sdružení lékařů ve Velké Británii. Zprávu přinesl server The Independent.

Lékaři se ve své zprávě věnovali možným škodlivým účinkům z času stráveného on-line na různých obrazovkách (mobil, tablet a jiné). I když dospěli k názoru, že by rodiče měli svým dětem nastavit určité hranice pro používání těchto zařízení, optimální časový limit stanovit nedokázali.

Zpráva sice připouští, že výsledky předchozích studií, jež varují před přílišným používáním elektronických zařízení kvůli možnému poškození duševního zdraví, bere na vědomí, nicméně není jasné, nakolik je využívání technologií opravdu škodlivé.

"Čas strávený on-line může být pro děti a mladistvé velice přínosný. Poskytuje jim možnost učit se a rozvíjet své dovednosti a také jim pomáhá hledat informace. Musíme ale zavést preventivní přístup a podporovat děti jak při využívání plynoucích výhod (z používání elektronických zařízení), tak je i chránit před škodlivými následky," uvedla Sally Daviesová, vedoucí anglického sdružení lékařů.

Hlavní doporučení lékařů tedy spočívá v tom, že dítě potřebuje pravidelný a dostatečný spánek. Nemělo by tedy chodit spát s tabletem nebo mobilem v ruce. Rodiče by neměli připustit, aby si děti tahle zařízení braly s sebou do ložnice.

Mezi dalšími radami je, aby rodiče brali zřetel na spokojenost dítěte, sdílejí-li na sociální sítě nějakou společnou fotku. Po dvou hodinách sledování televize či počítače by pak měli naordinovat přestávku a mohli by také zvážit aplikaci na měření času stráveného on-line, aby měli přehled o své aktivitě.

Boj proti technologickým gigantům

V neposlední řadě pak lékaři vyzvali technologické společnosti jako například Facebook, aby sdílely anonymní uživatelská data pro podporu výzkumu a především, aby se ujistily, že uživatelé si jsou vědomi bezpečnostních prvků, které mají chránit jejich dětí před škodlivým obsahem (sebeubližování, sebevraždy...). Měly by rodičům také poskytnout nějaký návod, jak tato zabezpečení správně využívat.

"Již více než dekádu nedokážou technologičtí giganti své mladé uživatele dostatečně ochránit a my už nemůžeme ztrácet čas tím, že budeme čekat, než tak konečně učiní. Proto naléhavě žádáme vládu, aby neodkladně přijala zákony ohledně sociálních sítí a jejich odpovědnosti a případně je potrestala, pokud nedokážou děti v uživatelském prostředí ochránit," řekl Andy Burrows, vedoucí oddělení on-line bezpečnosti dětí z Národní společnosti pro prevenci dětí před krutostí.