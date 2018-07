Hamburgery se zlepšily, jsou méně nezdravé

Milovníci hranolků, hamburgerů nebo smažených kuřecích křidýlek mají důvod k radosti. Kvalita těchto potravin ve fastfoodech se zlepšila. Zdraví škodí méně než před pěti lety.

Vyplývá to z analýzy pokrmů v řetězcích rychlého občerstvení a ve veřejných jídelnách, kterou provedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). Hodnotil při ní obsah tuku, soli a dalších látek, jež mohou způsobit zdravotní potíže. Navazoval na starší studii z roku 2013. "Vzhledem k výsledkům, které tehdy u několika pokrmů ukázaly vyšší obsah soli, bylo žádoucí ji zopakovat a porovnat se současnou situací," uvedl ústav ve zprávě o analýze.



A výsledky? Například množství soli kleslo v jídlech z rychlého občerstvení za posledních pět let téměř o šestnáct procent. To je pro Čechy, kteří patří mezi její největší konzumenty v Evropě, potěšující zpráva. Podle statistik jí dospělý člověk sní denně okolo patnácti gramů, což je třikrát více, než je doporučená dávka. Češi tím riskují zvyšování krevního tlaku a s tím spojený srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici.



Přesto je co zlepšovat. V průměrném jídle z McDonaldu, KFC či Burger Kingu je totiž stále okolo tří gramů soli, tedy tři pětiny denní dávky. "Její obsah by se dal snížit ještě více, například tím, že se pokrmy nebudou solit centrálně, ale dosolí si je každý zákazník sám," říká Jiří Ruprich ze SZÚ.



Průzkum přinesl i další optimistická zjištění. Z hamburgerů, hranolků a podobných pochutin téměř zmizely takzvané trans-mastné kyseliny (TFA), které jsou obsaženy například v mléčných výrobcích, sádle nebo vznikají při smažení. Zvyšují hladinu cholesterolu, což může vést k ucpání cév, infarktu a mozkové mrtvici. Jedno menu jich obsahovalo v průměru 0,2 gramu, přičemž doporučená maximální denní dávka pro dospělého je 2,2 gramu. Světová zdravotnická organizace (WHO) chce dotlačit státy, aby do roku 2023 přijaly opatření, díky nimž TFA v potravinách nahradí zdravější tuky a oleje.



Jeden negativní závěr však přece jen z analýzy SZÚ plyne. Lidé z jídel ve fastfoodech rozhodně nezhubnou. Jedna porce obsahuje v průměru 38 gramů tuku, což je téměř polovina doporučené denní dávky. "I přes některé pozitivní změny tedy nemůže být dieta založena na rychlém občerstvení, má pořád daleko k prosazovanému ideálu," uzavírá Jiří Ruprich.