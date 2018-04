Instantní kakao? Hlavně cukr, pro dítě je i jeden hrnek moc

Sedmdesát pět procent cukru a jen dvacet jedna procent kakaového prášku. Tak v průměru vypadá v Česku oblíbený nápoj, instantní kakao. Děti tak často vypijí v jednom hrnku více sladidla, než je doporučená denní dávky. Vyplývá to z laboratorních zkoušek, které provedl spotřebitelský časopis dTest.

"Testovali jsme 16 vzorků známých i řetězcových značek instantního kakaa. Nejméně kakaa jsme zjistili u nápoje Tesco Value Cocoa Drink (11,1 procenta), podobně na tom bylo i Caffeteria Mokate Tigo (11,6 procenta)," konstatuje šéfredaktorka časopisu Hana Hoffmanová a dodává: "Zejména na příkladu značky Tesco Value se ukázalo, že kde chybí kakao, tam se prosadí cukr."

Cukr podle provedených zkoušek tvořil hlavní surovinu všech posuzovaných instantních nápojů. Ani v jednom případě neklesl jeho podíl pod šedesát procent. Nejčastěji se jeho množství cukru pohybovalo od sedmdesáti do osmdesáti procent. Nad poslední uvedenou hranici se pak dostaly značky Lidl/Monte Santos Johny Cacao a Tesco Value Cocoa Drink.

"Výpočtem z nutričních hodnot a předepsaného dávkování jsme zjistili, kolik cukru dítě vypije ve dvoudecovém hrnku výsledného nápoje. Z tohoto pohledu vznikne nejcukernatější nápoj z výrobku Caffeteria Mokate Tigo. V jednom hrnku vypije konzument 21,6 g rozpuštěného cukru, což je víc, než by zdravé pětileté dítě mělo přijmout za celý den," poznamenává Hoffmannová.

Velkou část doporučeného denního množství cukru děti vypijí v hrnku nápojů značek Tesco Value Cocoa Drink (17,6 gramů), Tesco Instantní kakaový nápoj (15,8 gramů), Kaufland/ K-Classic Schoko Drink (15,6 gramů) a Penny/ Choco'la Chocao (15,6 gramů). Ve skutečnosti by ale dítě cukru vypilo ještě víc, protože samotné mléko by do sklenice přidalo dalších devět gramů.

Droga 21. století

Obyvatelé České republiky zkonzumují v průměru 26 kostek cukru, tedy zhruba 130 g. Dospělým jedincům doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) přibližně necelých 25 gramů denně, což odpovídá pěti kostkám cukru. Pětileté děti by WHO měly snížit příjem přidaných cukrů na 21 gramů za den, což odpovídá čtyřem kostkám cukru.

Před jeho vysokou konzumací nedávno varoval i Státní zdravotní ústav, podle nějž je svým způsobem návykový. Poté, co jej člověk sní, se okamžitě navodí prostřednictvím dopaminu pocit štěstí, který vyvolává touhu po další konzumaci. Hladina cukru prudce stoupne, tělo vyloučí množství inzulinu. "Ten sníží hladinu tím, že se v buňkách nadbytek rychle mění na tuk," konstatuje Jiří Ruprich ze Státního zdravotního ústavu, který cukr označil za drogu 21. století.

Rychlé snížení hladiny cukru v krvi vede k pocitu hladu, tělo vyžaduje další cukr. "Tento pocit vede k opakované konzumaci sladkostí, což opět navodí pocit uspokojení v mozku a ukládání nadbytků v podobě tuku," dodává Ruprich. V současnosti tak je podle něj v Česku téměř milion lidí s cukrovkou. Jejich léčba vyjde na čtyřicet miliard korun ročně.