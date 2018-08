Jaké jídlo negativně ovlivňuje naší psychiku?

Souvislosti mezi potravou a fyziologií těla s naší psychikou jsou stále častějšími tématy vědeckých výzkumů. Nová studie však uvádí, že lidé trpící stresem by si měli dávat větší pozor na to, co jí. Potraviny s nízkým obsahem vlákniny totiž neposkytují dostatečnou ochranu střevních stěn a ty následkem toho propouštějí do těla bakterie, které negativně ovlivňují jak fyzický stav člověka, tak i psychický.



Máte rádi bílé pečivo, těstoviny, maso či mléko? A víte o tom, že se jedná o potraviny s velmi nízkým obsahem vlákniny, která je v těle velmi důležitá, neboť v snižuje hladinu stresu? Výzkumníci z irské University College Cork zjistili, že právě tyto potraviny s nízkým obsahem vlákniny mohou být pro náš organismus velmi škodlivé, neboť neposkytují dostatečnou ochranu střevních stěn. "Existuje více a více poznatků, že střevní bakterie a řada chemických látek mají vliv na naše chování," uvedl John Cryan, vědec a zároveň autor výzkumu.



Odborníci proto doporučují zaměřit se na vyváženější stravu, která prospívá lidskému tělu. Kde tedy tuto zázračnou látku hledat? Potraviny s vysokým obsahem vlákniny jsou například oříšky, celozrnné pečivo, ovoce, zelenina, ale i houby.



Odborníci se shodují, že je zapotřebí tyto potraviny pravidelně zapojovat do jídelníčků. Nicméně dodávají, že bychom potraviny s nižším obsahem vlákniny, jako je například maso a mléko, neměli výrazně omezovat, neboť mají jiné příznivé účinky pro lidské zdraví.



Výzkumníci rovněž upozorňují na některé látky, jako je alkohol, aspirin a léky proti bolesti; ty podle nich mohou rovněž dráždit střevní výstelku, a tak podobně jako u nedostatku vlákniny dojde k poškození "těsnění" mezi buňkami, které brání nežádoucím látkám dostat se do krevního oběhu.