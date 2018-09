Mléčné produkty? Správné dávkování ochrání srdce

Mléčné výrobky patří už řadu let mezi kontroverzní témata. Jedna strana diskutujících je přesvědčena, že se po nich tloustne a mléko je vhodné pouze pro mláďata. Druzí zase upozorňují na vitaminy, jako je draslík a vápník, které jsou obsaženy v mléce a pozitivně ovlivňují zdraví našich kostí. Nová studie ale odhalila, že kontrolovaný příjem mléčných produktů nás může ochránit před srdečním onemocněním. Informaci uvedl server theguardian.com.

"Doporučuji lidem, kteří se záměrně vyhýbají mléčným výrobkům, aby své rozhodnutí přehodnotili. To platí jak pro země s malým příjmem, tak i pro ty s vysokým. Optimální jsou podle našeho výzkumu tak tři porce denně," vysvětluje lékařka Mahshid Dehghanová z univerzity v Kanadě. Zájem o mléčné produkty v posledních letech klesá zejména proto, že jejich konzumace zvyšuje hladinu cholesterolu, který může způsobovat onemocnění srdce.

Naproti tomu ale kravské mléko obsahuje látky, které jsou pro naše zdraví prospěšné, jako je zmíněný draslík a vápník či vitamin D a C. Na jeden litr mléka připadá až 1 gram vápníku, jehož vstřebatelnost je ale podle mnohých odborníků diskutabilní.

Vysoký obsah kalorií

"Rozhodně nedoporučuji překračovat denní dávku. Mléčné výrobky mají většinou vysoký obsah kalorií, takže by mohla jejich častá konzumace vést k obezitě a jiným zdravotním problémům," upozorňuje Dehghanová. Jedna porce v tomhle případě představuje asi 244 gramů jogurtu nebo mléka. U másla a sýru je to přibližně 15 gramů.

Výzkumu se zúčastnilo 135 tisíc lidí z celkem 21 zemí, včetně Kanady, Švédska, Brazílie či Bangladéše. Respondenti v dotazníku zaznamenali, jak často konzumují výrobky obsahující mléko, a zároveň uvedli všechny své zdravotní problémy za posledních devět let. Vědci na základě toho odhalili, že se lidé, kteří konzumovali pouze tři porce denně, potýkali mnohem méně s kardiovaskulárním onemocněním a předčasnou smrtí.

"Výzkum nám ale stále neposkytl odpověď na to, zda je vhodnější odtučněné nebo plnotučné mléko. To by měla být v tuto chvíli zásadní otázka," argumentuje profesorka Nita Forouhiová z oddělení epidemiologie na univerzitě v Cambridge.