Pro sportování je klíčem radost, říká autor Home Fitness Projectu.

Nový počin na českém trhu, který dává možnost trénovat a cvičit v místě vám blízkém. Home Fitness Project je tým odborníků z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, který na základě zkušenosti i dle analýz světového a evropského průzkumu zjistil, že na trhu chybí personifikované služby ve sportu. Nabízí proto osobní sportovní služby a/či rezervace privátních lektorů v segmentech: fyzioterapie, regenerace, výživové poradenství tzv. "do domu". Dále také možnost navrhnout a zařídit domácí posilovnu na míru. Projekt představujeme prostřednictvím pohledu jeho spoluzakladatele MIKIHO HANKA.

Kde vidíte hlavní problém, proč tak často lidé nedodrží svá předsevzetí a necvičí pravidelně?

Stojím si za ideou o nalezení vnitřního zájmu v každém z nás. Můžeme to nazvat i jako motivace; přesněji vnitřní motivace, která z dlouhodobého hlediska vždy zvítězí nad vnější. Na rozdíl od pobídek "z venku" (nemají původ z vlastního zájmu), vnitřní touha po zážitku a radosti z konkrétní činnosti tvoří pevný základ. V první řadě, jsme si vůbec vědomi toho, co v skutečnosti chceme a potřebujeme?

Setkávám se s lidmi, kteří přistupují k pohybu jen jako prostředku pro dosažení cíle; např. musím zhubnout, každé ráno budu hodinu běhat, ale ve skutečnosti Vás tato aktivita mnohdy vůbec nezajímá a přináší radost.

Realita je taková, že pro tělo a psychiku je to šok a přes počáteční euforii a pocitu, že jste se konečně někam v životě "pohli" - nekontrolovaná zátěž bez stupňujícího začátku může dokonce i bolet. Není-li zájem o Vámi vybraný druh pohybu upřímný, je logické a přirozené, že sportování přechází do apatie, nepravidelnosti nebo úplného ukončení.

Aby měl pohyb charakter radosti a také fyziologický účinek, je třeba zkušenosti. O tomto faktu mne utvrzuje 13 let zkušeností s tréninkem a diagnostikou. Prostě a jednoduše dlouhodobost tkví v nalezení uspokojení a potěšení.

V čem vidíte důležité mít osobního trenéra, lektora ?

Na prvním místě vidím odbornou a lidskou pomoc, následně korekci pohybu. Rovnováha a koheze teorie se zkušeností trenéra dává prostor pro stanovení individuální zátěže. Trenér Vám může doporučit také i změnu aktivity. Dále pomůže s nastavením reálných cílů. Víme, že precizně nastavený trénink v trvání 20 minut denně může mít daleko vyšší efekt než 90 minut aktivity v nespecifické intenzitě nebo pohybu, který Vám nevyhovuje.

Jak probíhá celý proces od první komunikace po samotný trénink?

První a základní otázky musí směřovat k aktuálnímu zdravotnímu stavu a jeho historii. Jak říkáte, jde o proces, ve kterém mají obě strany slovo. Od klienta se chceme dozvědět co nejvíce o jeho zájmu a vztahu k pohybu, jaké má cíle a časové možnosti. Na nás je pak vstupní diagnostika, která může mít široký a komplexní charakter, nebo základní rozměr síly, mobility, motoriky a tělesného složení.

Celý proces je však o komunikaci, záleží taky na zájmu ze strany klienta. Jsme schopni navrhnout vše od nutričního poradenství, strategii pohybového režimu až po regeneraci s fyzioterapeutem. Našim cílem, aby se aktivní pohyb stal součástí každodenního života. Změnit zvyk, že klient musí chodit za trenérem.

Jaká jsou vaše doporučení, jak začít?

Pro každého je vhodná trochu jiná strategie, ale jedno je společné: radost. Zní to jako klišé, "co Vás baví", ale problém je, že mnoho lidí v sobě nemá rozvinutou schopnost pro rozpoznání toho "pravého" pro ně. Skutečně doporučuji investovat čas do hledání a zkoušení pohybových (sportovních) aktivit, ke kterým Vás "něco" táhne. Sami uvidíte, ke které aktivitě se budete rádi a hlavně pravidelně vracet.

Dalším krokem je nepřehánět a poznávat svůj aktuální fyzický a psychický stav. Ten ovlivňuje nejen pohyb, ale také regenerační procesy a jejich délku. Důležité je zaměřit se na sebepoznání a rovnováhu všech hledisek. 8 - 12 hodin ve stresující práci dá tělu a duši pěkně zabrat a fyziologicky degraduje schopnost regenerovat. Můžete mít nejlepší model tréninku nebo cvičení v historii, ale 80% úspěchu tvoří umění správně regenerovat a dát prostor svému organismu pro kvalitní zotavení.