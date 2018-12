Uždibování dobrot. O Vánocích mohou lidé nabrat až pět kilo

Sváteční období může přinést na náš stůl, a tedy i do našeho organismu, o 1500 kalorií denně navíc. Ze studie, kterou uskutečnilo 70 expertů včetně lékařů, nutričních poradců a dietologů, vyplývá znepokojivé zjištění: může se zvýšit naše hmotnost. U toho, kdo konzumuje s opatrností, jde o dva kilogramy navíc (je to především akumulace tekutin), ale ti, kdo jsou nedisciplinovaní a mají sklony k tloušťce, mohou přibrat až pět kilogramů. Napsal to italský deník Corriere della Sera.

Zvyk hodovat v předvánočním období s přáteli a kolegy, pojídání vánočního cukroví, štědrovečerní večeře v rodinném kruhu a následné obědy s příbuznými, oslavy Nového roku a svátku Tří králů: to vše je příležitostí k tomu, abychom upadli do pokušení. K tomu se připojuje i zvyk celý den stále něco uždibovat v zaměstnání i doma a likvidovat zbytky ze svátečního stolu. Co můžeme dělat?

Přinejmenším se vyhněme tomu, abychom si jídlo přidávali, a dávejme pozor na velikost porcí. Je také správné, abychom se omezovali v jídle, které předchází slavnostním příležitostem a které po nich následuje: například když povečeříme s kolegy a dáme si aperitiv s přáteli, vyhněme se druhý den sacharidům a dejme přednost libovému masu nebo rybě se zeleninou.

Konečně je nebezpečné pečlivě vyjídat talíř, zvláště v tomto období. Svědčí o tom výzkum americké Cornellovy univerzity provedený na dětech: ty děti, které byly stále vybízeny, aby dojedly, co mají na talíři, snědly téměř dvojnásobné množství jídla než ty, jimž byla ponechána volnost a mohly od stolu odejít, když měly pocit sytosti.

Přísun kalorií zvyšuje o svátcích nejen přejídání, v tomto období také jíme mnoho sladkostí, a to v množství značně výraznějším než v průběhu roku, a více tučného. Co se děje s tělem, když dostává denně 40 lžiček cukru navíc? To vše se pak mění v kilogramy navíc. Jestliže se sladkostem nemůžeme zcela vyhnout, omezme se na to, že budeme konzumovat jen jednou za čas jeden kousek.

Také pití znamená kalorie navíc - sváteční hodování vždy provázejí přípitky. Uvědomme si, že kromě toho, že alkohol není dobrý pro naše zdraví, přijímáme do těla s běžnou sklenkou vína také 100 kalorií navíc. Vyhýbejme se také slazeným nápojům. To vše vede k váhovému přírůstku.

Nezapomeňte na pohyb

V různých případech je jídlo konzumováno z nudy, která může být ve vánočním období spojena s velkou dávkou volného času, na kterou nejsme zvyklí. Švédští vědci provedli studii na skupině mladých žen, při níž se ukázalo, že spotřeba jídla výrazně vzrostla, jestliže tyto ženy sledovaly nudný televizní program. Negativně v tomto zimním období působí i dlouhé vysedávání u počítače.

Co s tím? Nezapomínejme na fyzickou aktivitu. Stačí denně rychlá půlhodinová procházka. Kdo je aktivnější, může provozovat zimní sporty. Avšak pozor: půlhodinová procházka nestačí k tomu, abychom spálili všechny snědené kalorie.

Povinnost setkávat se s příbuznými, nejistota kolem dárků, nutnost vařit pro mnoho lidí a přípravy na svátky mohou vést mnohé k tomu, že jedí hodně i ze stresu. Ten je jedním z důvodů, proč upustíme od zdravé výživy a dopřáváme si. Vědci z Curyšské univerzity studovali roli stresu v souvislosti s různými zdravotními problémy, včetně zvyšování hmotnosti, a zjistili, že stres působí na náš mozek tak, že podlamuje sílu naší vůle.

Jestliže tedy nedokážeme ovládnout úroveň naší úzkosti, uvědomme si alespoň, že je chyba vrhnout se na jídlo, a soustřeďme pozornost na množství toho, co pojídáme. Jeden kousek čokolády nevadí, ale ne abychom skončili pojídáním mascarpone a vymetáním zbytků v kuchyni.