Zapomeňte na zázvor a vyzkoušejte tradiční korejské yuzu.

O blahodárných účincích citrusů jsme slyšeli všichni. Podle odborníků je vhodné přidávat si jejich šťávu do různých pokrmů i nápojů. Díky ní si upevníme zdraví a načerpáme potřebnou energii a sílu. Co ale dělat v případě, kdy máme už klasických citrusů dost? Možnou alternativou je exotické, v našem kraji takřka neznámé, yuzu, které nás v zimě zahřeje a poskytne tělu potřebný vitamín C.

Yuzu je malý citrusový plod, který vznikl zkřížením citronu a mandarinky. Původně se pěstoval v jihozápadní a západní Číně a Tibetu, později se stal oblíbenou rostlinou produkovanou zejména v Koreji a Japonsku. Jeho chuť bývá přirovnána ke grapefruitu, samotná dužina je velmi kyselá a suchá. Svým vzhledem se yuzu od ostatních citrusů velmi liší - samotný plod je mnohem menší, velká nerovná slupka bývá obvykle žluté až zelené barvy.

Plody yuzu obsahují velké množství pecek, z toho důvodu se zpravidla nejí v surovém stavu. I tak jsou však nezaměnitelnou a stále více vyhledávanou surovinou v potravinářském průmyslu napříč celým světem. V Japonsku se z něj vyrábí různé vinné octy, chutné marmelády a přidává se například i do oblíbené miso polévky. Před několika lety bylo v České republice toto exotické ovoce přidáváno dokonce i do tradičního českého nápoje - piva. A nezůstalo jen u toho. Další možností, kde tuto lahůdku můžete nyní ochutnat, je český kavárenský řetězec CrossCafe, který od února nabízí horký nápoj Yuzu Tea podávaný v tradiční kombinaci s medem.

"Vzhledem k tomu, že yuzu roste jen v Koreji, Japonsku a malé části Číny, je skutečně obtížné sehnat jeho dodavatele. Naprostá většina vypěstovaného ovoce se navíc zkonzumuje na místě, proto je jeho dovoz náročný i po finanční stránce. Cena dovezeného čerstvého ovoce se pohybuje nad hranicí 1 000 Kč za kilo. Proto spolupracujeme s korejským dodavatelem, který plody zpracuje, ochutí medem a upraví na marmeládovou směs," vysvětluje ředitel provozu Luboš Martínek a doplňuje: "Veškeré přípravy spojené s dovozem yuzu do České republiky trvaly rok, samotná směs k nám cestovala celých 52 dní."

Zdravotní benefity yuzu na náš organismus potvrzuje i praktický lékař Michal Lazák: "Lidský organismus je především v zimních měsících oslabený a náchylný na různé nemoci. To se děje také proto, že mu chybí důležité vitaminy. Jestli se chcete vyhnout nachlazení nebo chřipce, nepodceňte jejich pravidelný přísun. Dobře vám poslouží například citrusové plody, yuzu je ideální volbou."

Yuzu se používá i v kosmetickém průmyslu. Jeho silné citrusové aroma bývá často používáno při výrobě parfémů. Dále se přidává do mnoha masážních olejíčků, které právě kvůli své specifické vůni působí relaxačně, antistresově a povzbudivě. V Japonsku si z yuzu dělají dokonce koupele.