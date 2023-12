Do roku 2040 by na naší planetě nemusel žít ani jeden plodný muž!

Muži po celém světě čelí dramatickému úbytku spermií. Z nového výzkumu vyplývá, že mezi lety 1973 a 2018 došlo k průměrnému úbytku o více než 50 %. Zpráva přitom naznačuje, že tento pokles pokračuje rekordním tempem. Příčin může být hned několik...



Podle výzkumu hrají významnou roli pesticidy používané v domácnostech, na zahradách a jako postřik na potraviny. Na kvalitě spermií se ovšem podepisuje také věk, který s neplodností souvisí:

"Neplodnost je často spojena s odkládáním rodičovství, což je trend současné doby, který bohužel nedokážeme zastavit. Optimální období pro početí je přitom u mužů před 40. rokem života, ideálně do 30. Ve vyšším věku pak kromě snížené kvality spermií stoupá i pravděpodobnost výskytu různých mutací a poškození DNA. Právě rozvoj metod asistované reprodukce mimo jiné pomáhá lepšímu porozumění genetických vad, jejich důsledků a možností léčby," upozorňuje MUDr. Milada Brandejská, medicínská ředitelka kliniky asistované reprodukce Europe IVF.



Vedle věku hraje roli také genetika i životní styl

Vedle věku hraje roli také genetika a životní styl. "Mezi nejčastější příčiny patří prodělané nemoci, užívání některých léků a nezdravý životní styl. Poruchy spojené s mužskou plodností se také vyskytují u pánů s varikokélou (rozšířením žil v semenném váčku), poruchami sexuálních funkcí či hormonálními a genetickými poruchami. Genetické faktory mohou tvořit až 30 % příčin mužské neplodnosti, jelikož geny ovlivňují funkce hormonů a vývoj reprodukčních orgánů a spermií," uvádí Ing. Vlastimil Weber, odborný pracovník laboratoře Europe IVF.

Kvalitu a počet spermií dále negativně ovlivňuje kouření, pití alkoholu, dlouhodobý stres nebo obezita. Na správný vývoj spermií má také vliv teplota. Muži by se proto měli vyhýbat aktivitám, které mohou zvyšovat teplotu varlat, jako je například nošení těsného prádla a kalhot, časté horké koupele nebo přílišné sezení.



V rámci neplodnosti přibývá příčin ze strany mužů

Existuje varování, že s ohledem na nezadržitelný úbytek spermií by po roce 2040 na planetě nemusel žít ani jeden plodný muž. I z toho důvodu by o své reprodukční zdraví mělo toto pohlaví náležitě pečovat. "Více než 50 % důvodů, proč se nedaří počít, je na straně mužů. Svou roli v tom může hrát i ostych. Vyšetření spermiogramu je pro většinu z nich stále tabu. Přitom čím dřív na kontrolu dorazí, tím snazší je nasadit případnou léčbu," vysvětluje MUDr. Milada Brandejská a dodává:

"Pamatuji si, že ještě v 90. letech byla hodnota spermiogramu 40 milionů spermií na milimetr. Dnes je dolní hranice normy 15 milionů a tu víc než 50 procent pánů nesplňuje. A to množství není jediné kritérium kvality spermiogramu. Hraje tam roli také pohyblivost spermií, což se považuje za ještě větší problém než to množství samo."



Prevence je základ

Odběr spermií je jednoduchý. Probíhá individuálně, případně za doprovodu partnerky v soukromé místnosti. Hodnotí se například množství ejakulátu, jeho viskozita, pH nebo počet pohyblivých a nepohyblivých spermií. Důležitá je sexuální abstinence většinou 2 až 5 dnů před odběrem. Základní vyšetření je navíc hrazeno ze zdravotní pojišťovny.

Prevence rizik plodnosti může zahrnovat také social freezing, což je proces zmrazování zdravých pohlavních buněk. Preventivní zmražení spermií a vajíček je ideální ve věku kolem dvaceti let, kdy jsou pohlavní buňky obvykle v nejlepší kondici, což zvyšuje šance na jejich úspěšné použití v pozdějším věku, pokud by došlo k potížím s plodností.