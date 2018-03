Dva sladké nápoje denně zvyšují riziko srdečních onemocnění

Dvě plechovky sladkého nápoje denně zdvojnásobují možnost úmrtí na nějakou srdeční chorobu. Toto zjištění vědců však neplatí pro sladká jídla, jelikož jejich uvolňování cukru v těle je zpomaleno tuky a bílkovinami. Upozorňuje na to výzkum Emory University. Zprávu uvedl server Daily Mail.

Už předchozí studie zjistily, že existuje pojítko mezi přidaným cukrem a obezitou či různými chronickými nemocemi, ale jen některá z nich se zabývala přímým spojením mezi zvýšenou spotřebou cukru a úmrtí.

"Naše výzkumná otázka měla dvě části, které jsme zkoumali. Zvyšuje se přidáním cukru riziko smrti z důvodu srdečních chorob? A pokud ano, je rozdíl mezi cukrem slazenými nápoji a sladkými jídly?" řekla Daily Mailu doktorka Jean Welshová, jedna z výzkumnic studie.

Vzorek výzkumu se skládal z 17 930 lidí bílé i černé pleti do 45 let věku. Jejich způsob stravování byl sledován po dobu šesti let. Spotřebu nápojů a jídla u participantů vědci zjišťovali na základě otázek, jak často dané potraviny konzumují.

Do kategorie cukrem slazených nápojů se počítaly různé sodovky a ovocné nápoje, u sladkých jídel to byly různé dezerty, sladkosti, ale i sladké snídaně.

Konečné zjištění nakonec ukázalo, že u lidí, co více konzumovali sladké nápoje, bylo zvýšené riziko infarktu a podobných srdečních selhání, které mohly vést ke smrti. Konkrétně se jednalo o množství zhruba dvou plechovek sodovky denně. Riziko spojené tímto množstvím bylo až dvakrát vyšší než u těch, kdo pijí méně než plechovku denně.

Srovnání s jídlem

Nicméně větší rizika nebylo zaznamenáno u spotřeby sladkých jídel. To vědci vysvětlují fungováním metabolismu: sodovky totiž obsahují hlavně cukr, a naše tělo se tak musí náhle vyrovnat s velkým návalem jedné živiny, zatímco u jídel je nutričních složek podstatně víc.

"Když lidé konzumují sladká jídla, tak často přijímají i jiné živiny, jako jsou tuky nebo bílkoviny, což zpomaluje metabolismus, a může to tak vysvětlit rozdíly mezi těmito dvěma otázkami," napsali ve své zprávě výzkumníci.

Podobná studie na Harvardu v roce 2013 odhalila, že 180 tisíc úmrtí souvisejících s obezitou v rámci celosvětového měřítka souviselo právě s konzumováním sladkých nápojů.