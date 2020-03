Epidemiolog Maďar: Panika z koronaviru? Nesmyslná až šokující

Dělá stát dost ve věci ochrany před novým koronavirem? A kdy už bude k dispozici účinná léčba? I na tyto otázky odpovídá přední český epidemiolog Rastislav Maďar. "Překvapuje mě, že i když je lidstvo vzdělanější než kdykoli v minulosti, sociální sítě v kombinaci s některými médii zjevně umějí strhnout davy k panice. A ani k tomu není zapotřebí moc snahy."



O tom, kdo je původcem nemoci Covid-19, se vedly velké diskuze. Potvrdily se již prvotní odhady vědců, že se lidé nakazili konzumací netopýrů?

V minulosti se u netopýrů zjistily desítky různých druhů koronavirů. Jejich přítomnost jim nezpůsobuje žádné problémy, takže jsou pro viry ideálním přírodním rezervoárem. V tělech těchto savců byl ještě před stávající epidemií zjištěn koronavirus shodný s nCoV-19 na šestadevadesát procent. Zřejmě právě ten zmutoval tak, že byl nejen schopen překonat mezidruhovou bariéru ze zvířete na člověka, ale navíc se velmi efektivně šířit v lidské populaci. Mezihostitelem viru, ze kterého se nakazil první člověk, však mohlo být i jiné zvíře. U SARS to byly cibetky a u nového koronaviru to vypadá na luskouna. To je zákonem chráněné zvíře, které je hlavně v Číně a Vietnamu předmětem ilegálního chovu, oblíbené je kvůli údajně chutnému masu. Odhaduje se, že ročně se do těchto dvou zemí dostane nelegálně přes sto tisíc luskounů.

Pokud se na nový koronavirus podíváme důkladněji, čelilo již v minulosti lidstvo podobnému viru? A jak si s ním nakonec poradilo?

Geneticky je nový koronavirus z osmdesáti procent podobný viru SARS, který sice způsoboval těžší klinické stavy, ale zase nebyl tak infekční. I když procento zemřelých z počtu nakažených bylo u SARS násobně vyšší, nový koronavirus infikuje ve světě mnohem více osob, a i proto má už teď více obětí než SARS a MERS dohromady. Epidemiologické charakteristiky stávající epidemie jsou však bližší pandemii chřipky v roce 2009 než epidemii SARS, jež lidstvo ohrožovala v letech 2002 až 2003. S oběma si lidé dokázali poradit a věřím, že tomu tak bude i teď.

S novými viry se vždy po nějaké době střetneme. Proč vlastně vznikají?

Viry jsou evolučně starší než člověk, na naší planetě tedy byly dříve než my. Nejsou však schopny samostatné existence, pro svůj vývoj potřebují jiný organismus, jemuž však mohou ublížit. Zdraví nakaženého člověka mohou poškodit nejen samotné viry, ale i rozsáhlá reakce vlastního imunitního systému na jejich přítomnost - takzvaná cytokinová bouře. Ta dokonce častěji zabíjí zdravější jedince se silnější imunitou, jako tomu bylo například u španělské chřipky. Ta byla možná nejhorší epidemií v celé historii lidstva s desítkami milionů obětí.

Jak byste okomentoval šíření viru? Je extrémně agresivní?

Nový koronavirus má zjevně schopnost výkonně se šířit v lidské populaci. Jeho vysoká infekčnost je jistým překvapením, u SARS ani MERS taková nebyla. Proto je tak důležitá rychlá detekce infekčních osob a jejich izolace a současně karanténa kontaktů. Sám o sobě tento virus velmi agresivní vůči napadenému organismus není, pokud proti němu stojí dobře fungující imunitní systém. V případě jeho oslabení věkem nebo nemocí však dokáže vyhrát a napadnout plíce, které potom nejsou schopné plnit svou životně důležitou funkci.

Je něco, co vás na viru coby odborníka zaujalo?

To je spíše otázka pro virologa, pro nás epidemiology bylo zajímavé, že se dokáže na rozdíl od svého nejbližšího příbuzného, tedy viru SARS, vylučovat z organismu efektivně už v inkubační době. To kontrolu epidemie významně ztěžuje.

Pojďme k praktickým otázkám. Jaké skupiny lidí koronavirus nejvíce ohrožuje?

Starší, chronicky nemocné a imunitně oslabené. Hlavně seniory s velmi křehkým zdravím, navíc jim nákaza může zhoršit už předtím existující nemoc.

Za jak dlouho se projeví první symptomy?

Inkubační doba je dva až čtrnáct dní. Po ní může následovat i bezpříznaková forma nemoci, kdy na člověku není navenek nic poznat, ale tělo virus vylučuje do okolí. Objevily se informace o delší inkubační době u některých lidí. Zatím jich ovšem bylo tak málo, že obecně z toho nelze vyvozovat nic zásadního. Mohlo to nastat chybným vyhodnocením situace. Uvidíme časem. V každém případě je maximální inkubační doba důležitá, podle její délky se totiž nařizuje trvání karantény.