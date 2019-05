Experti chystají preventivní kontroly na rakovinu plic pro kuřáky

Experti v Česku připravují program preventivních prohlídek, který by měl pomoci u kuřáků včas odhalit rakovinu plic. Pravidelné vyšetření hrudníku na tomografu by podle plánu měli podstupovat lidé mezi 55 a 74 lety. Od kontrol, které by doplnila nabídka pomoci při odvykání kouření, si lékaři díky včasnému zachycení choroby slibují pokles úmrtnosti. O proplácení se chystají jednat se zdravotními pojišťovnami. Novinářům to řekla předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martina Vašáková. Na 31. května připadá Světový den bez tabáku.

Na sto tisíc obyvatel je v Česku 71 mužů a 36 žen s rakovinou plic. Čtvrtině pacientů je méně než 65 let. Pět let přežívá 12 procent nemocných. Ročně choroba připraví o život čtyři tisíce mužů a 1500 žen. Zahraniční studie prokázaly, že včasné odhalení nemoci a nasazení léčby snížilo úmrtnost. V USA to bylo o pětinu, v Evropě o 26 procent. Na podobě screeningového programu v Česku spolupracují odborné společnosti pneumologů, radiologů, onkologů, úřad pro jadernou bezpečnost a tým národní protidrogové koordinátorky. Podle Vašákové projekt podporuje ministerstvo zdravotnictví.

"Když srovnáme, co stojí léčba a co účinná prevence, je to velký rozdíl. Léčba vyjde měsíčně na 90 tisíc korun, účelná prevence by ušetřila," uvedl předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním Vítězslav Kolek. Podle něj zkoušení preventivních kontrol ukázalo, že čtvrtina sledovaných přestala kouřit.

Program by se zaměřoval na kuřáky od 55 do 74 let. Praktik by je poslal k plicnímu lékaři, který by podle stavu pacienta doporučil prohlídku hrudníku na tomografu. Člověk by musel souhlasit s tím, že se podrobí takzvané intervenci, že se tedy s pomocí odborníků pokusí přestat kouřit. "Neznamená to, že se musí člověk zavázat, že už nikdy nevykouří cigaretu. Bez intervence ale odvykne kouření osm procent lidí, s ní 30 procent," dodala Vašáková.

Experti doufají, že se jednání se zdravotními pojišťovnami o proplácení kontrol uskuteční do prázdnin. "Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku prokázal, že je velmi užitečný. Očekáváme, že pojišťovny i u screeningu rakoviny plic zareagují pozitivně," dodala Vašáková. Podle ní by se k hrazení projektu využily i evropské peníze.

Nikotin karcinogenní není

Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové by odpovědnost pacientů za vlastní zdraví měla hrát v úhradě pojišťoven do budoucna větší roli. "V Dánsku neodoperují plicní nemoc u kuřáka, pokud nepodstoupí odvykací kúru. U kuřáka je horší hojení, větší rizika při léčbě. K tomu máme ale hodně daleko," dodala Šteflová.

Řada kuřáků přechází z cigaret na elektronické cigarety a zahřívaný tabák. Nikotin karcinogenní není. "Kouří se kvůli nikotinu, ale umírá se kvůli látkám, které jsou v kouři. Kouřit zdravě není možné. Lze méně rizikově užívat nikotin," řekla lékařka Evra Králíková z centra pro závislé na tabáku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podle lékařů je nejméně škodlivý čistý nikotin z lékárny, tedy třeba náplasti. Rizikovější jsou elektronické cigarety. Ještě o něco větší riziko vzniku chorob je u zahřívaného tabáku. Na českém trhu jsou dva produkty, a to iqos a glo. "Nechci použít slovo, že jsou zdravější. To nejsou. Méně rizikové než kouření ale určitě ano," dodala Králíková.

V Česku funguje 40 center pro léčbu závislosti na tabáku. Poradenství poskytuje 150 lékáren. V odvykání kouření pomáhá i mobilní aplikace QuitNow!.