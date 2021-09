Hrazení některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění se rozšíří. Změní se také úhrady moderních léků s cílem jejich lepší dostupnosti. Změny přinese novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. O jeho podpisu informoval Hrad. Horní komora v předloze prosadila zejména zhruba tříletý odklad úprav fungování center duševního zdraví, aby nehrozil jejich zánik a nebyl ohrožen vznik nových středisek.

Širší okruh lidí bude mít nárok na hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě a proti invazivním meningokokovým infekcím. Změny se týkají rovněž hrazení očkování proti lidskému papilomaviru a proti chřipce. Proti chřipce mají mít hrazené očkování i zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví. Sníží se také například doplatky pacientů za moderní bionické klouby.

Spor se ve Sněmovně vedl o postavení pacientských organizací. Sněmovna nakonec přistoupila na požadavek opozice, aby nemusely mít výhradně právní podobu spolku. Veřejnost tak budou moci zastupovat také ústavy či obecně prospěšné společnosti, jejichž hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a ochraně jejich práv a zájmů.

Centra duševního zdraví jsou součástí reformy psychiatrické péče a poskytují pacientům služby v psychiatrii, psychologii, psychoterapii nebo adiktologii, tedy léčbě závislostí. Tvoří je terénní týmy zdravotníků a sociálních pracovníků, které jezdí k pacientům domů, nebo ambulantní služby. Většina ze tří desítek současných center nyní má dva zřizovatele. Senátoři poukazovali na to, že podle sněmovního znění novely by od ledna musela mít zdravotnická zařízení registrovanou i sociální službu, a naopak sociální služba i zdravotnickou službu.

Sněmovní verze by podle horní komory patrně vedla k tomu, že některá centra by zanikla a nevznikala by nová, přičemž podle plánů jich má být do budoucna stovka. Senát prosadil, aby změna pravidel platila až od roku 2025.

Nejzásadnější je ve vládní novele podle dřívějších informací z ministerstva zdravotnictví změna úhrad drahých inovativních léčiv a přípravků na vzácná onemocnění ze strany pojišťoven. Měla by tuto léčbu více zpřístupnit. Zákon upravuje také třeba proces dohodovacího řízení, ve kterém zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče vyjednávají se zdravotními pojišťovnami o úhradách péče na celý rok.

Zdravotní sestry podle novely dostanou pravomoc předepisovat některé pomůcky a praktičtí lékaři nové léky. Předloha také zvyšuje hraniční věk ženy pro hrazené umělé oplodnění o rok na 40 let. Dostupnější péči by mohla přinést pacientům s vážnými ortodontickými vadami, jako jsou rozštěpy a vrozené nebo systémové vady.