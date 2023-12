Hubené Vánoce. Poradíme, jak omezit tuky a cukry během Vánoc a na přes rok se nebát vlézt na váhu

Problémem Vánoc z pohledu výživy je zejména nestřídmost. Jsme rozjedení a nevíme, kolik je dost. "Zatímco naši předci měli během roku poměrně střídmý jídelníček a Vánoce byly na jejich talířích ve jménu příležitostné hojnosti, my celoroční hojnost o Vánocích vedeme do extrémů. Co do kalorického příjmu i množství. Pokud během svátků budeme tělu dopřávat pohyb a zamyslíme nad množstvím a velikostí konzumovaných porcí, není důvod si nedopřát vánoční dobroty v klasické podobě," říká nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování, která sestavuje jídelníčky krabičkové diety. Zamysleme se však, zda opravdu musíme na svátky péct více než 10 druhů cukroví, každé z kila mouky, několik vánoček a smažit desítky řízků, že by se jimi nakrmilo široké příbuzenstvo.

Další možností je potraviny (či jejich úprava), které ve velkém množství našemu žaludku a váze dávají zabrat, vyměnit za zdravější alternativy. Pojďme se podívat, jak na to.

Sycené limonády

Je dobré mít představu, kolik cukru do sebe dostaneme například nealkoholickými nápoji. "Kolový nebo sycený ochucený nápoj o objemu 330 ml může mít v sobě až 8 kostek cukru, ochucená minerálka o objemu 500 ml až 5 kostek. Místo jejich konzumace nařeďte čerstvě vylisovanou šťávu z ovoce vodou, nebo si rozmixujte hrst zamraženého lesního ovoce a připravte si do džbánu domácí limonádu s lístky máty," dává tip nutriční specialistka Kateřina Šimková. Typické vánoční nápoje jako domácí vaječný likér ze smetany a salka, či horkou přeslazenou griotku bychom si díky vysokým kalorickým hodnotám měli dopřát co nejméně.

Cukroví

Většinu tradičního cukroví tvoří mouka, cukr a tuk. Takto kalorické pečivo ještě mnohdy obalujeme do dalšího cukru, případně poléváme cukrovou či nekvalitní čokoládovou polevou, která je zase prakticky tvořena jen cukrem a tukem. "Vyzkoušejte nahradit tradiční bílou pšeničnou mouku za celozrnnou, která má nižší glykemický index nebo za špaldovou mouku, která má zase vysoký podíl minerálních látek a mnohem výhodnější složení bílkovin. Sáhnout můžete i po bezlepkových moukách, jako je rýžová, kokosová, čiroková nebo cizrnová. Poslední zmiňovaná se může pochlubit opravdu vysokou nutriční hodnotou, a navíc chutná po oříšcích. Cukroví bez sladké chuti by nebylo ono. Kýženou sladkost můžeme do cukroví dostat přidáním medu, skořice, sladkého sušeného ovoce, ořechy, vysokoprocentní čokoládou, banánem nebo čekankovým sirupem. Mějme však na paměti, že slazení jako takové není zdravé, proto je dobré víc než náhražky řešit množství sladidla, které používáme při přípravě," říká Kateřina Šimková.

Maso na talíři

Při štědrovečerní večeři má většina Čechů na talíři kapra či řízek v trojobalu. Příprava pochoutky je smažena ve velkém množství oleje. "Zvažme, zda skutečně nezbytně vyžadujeme trojobal. Pokud ano, upečte obalené maso na sucho v troubě. Upřednostnila bych také libové maso před prorostlým. Dietnější je krůtí, kuřecí či králičí maso než třeba vepřové. Část lidí upřednostňuje lososa místo kapra v domnění, že je zdravější, ale co do nižší tučnosti vyhrává kapr," upozorňuje nutriční specialistka Mgr. Kateřina Šimková ze Zdravého stravování. Nejméně tučnou sladkovodní rybou je třeba candát, mořskou pak tuňák či treska aljašská. Zkuste je připravit v troubě na přírodní způsob s bylinkami, určitě si pochutnáte. Konzumací ryby navíc dodáte tělu zdroj omega-3 mastných kyselin.

Bramborový salát

Každý rodinný recept na bramborový salát se nějak liší. Shodnou kalorickou bombou je však velké množství majonézy. Zkuste ji z části nahradit bílým jogurtem, chuťově bude vynikající, ale notně snížíte energetickou hodnotu. Pokud se váš bramborový salát neobejde bez uzeniny, nahraďte nekvalitní tučný salám šunkou nejvyšší jakosti. Pokud nelpíte tolik na tradicích můžete si k rybě dopřát lahodné a lehké přílohy jako bulgur s hráškem, celerovo-batátové pyré, svěží zeleninový salát, restované žampiony či pečenou kořenovou zeleninu.

Svíčková, vepřová, či husa na Boží hod a Štěpána

To jsou tradiční jídla, která se napříč republikou objevují v období Vánoc. A jak to vidí nutriční specialistka? "I svíčkovou lze považovat za zdravé jídlo, pokud omáčku připravíte jen ze zeleniny, nebudete ji zahušťovat smetanou a moukou, libové hovězí (bez prošpikování slaninou) je také v pořádku. Jen jako přílohu nepodávejte houskové knedlíky, ale připravte knedlík například z rýže a quinoi. V této podobě si můžete svíčkovou bez výčitek dopřát," dává tip Kateřina Šimková. Libová vepřová se zelím je také v pořádku, jen nezalévejte všechno tukem a po obědě vyrazte s rodinou místo sezení u televize na dlouhou procházku. Je důležité, aby energetický výdej byl vždy vyšší než energetický příjem, pak nebudete přibírat.

Chuťovky

Jako občerstvení pro návštěvy a například na Silvestra nechybějí na stole chlebíčky a jednohubky s pomazánkami. "Opět lze najít zdravou alternativu velmi chutného občerstvení. Zkuste přátelům nabídnout například cizrnový hummus s krájenou mrkví, celerem či kedlubnou, místo hermelínové pomazánky připravte pomazánku z tuňáka v přírodní šťávě s tvarohem a podávejte jí na celozrnné bagetce. Úspěch sklidíte i s málo tučnou mini mozzarellou, cherry rajčaty a bazalkou, efektně naaranžovanými na špejli," uzavírá Kateřina Šimková ze Zdravého stravování. Místo chipsů si u televize dejte raději semínka či nesolené a nepražené oříšky, které jsou skvělým zdrojem tuků zdravých pro srdce, bílkovin, vlákniny, vitamínů B, vitamínu E a mnoha dalších minerálů a antioxidantů. Mezi ty méně tučné patří kešu, pistácie, vlašské ořechy, arašídy nebo dýňová a lněná semínka.