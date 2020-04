Jak pečovat o zrak, když jste doma

Zrak má člověk jen jeden, a tak by se o něj měl starat co nejlépe. Tím spíš, pokud je většina dne trávena v uzavřené místnosti před obrazovkou počítače či chytrého telefonu. Oči potřebují odpočinek. Jak předejít tomu, aby se nečervenaly, nepálily, neslzely a sloužily nám co nejdéle bez komplikací a očních vad? Stačí dodržovat pár základních tipů, jako správné osvětlení, vyvážená strava či dostatek spánku a oči jako ostříž pak může mít každý.

Přizpůsobte si prostředí

Momentálně doma tráví lidé nejvíce svého času a často z domova i pracují. Bohužel tam ale nemá většina z nás ty nejvhodnější podmínky. Soustředění ruší děti a zraku nepřidává ani umělé osvětlení. Hodně lidí totiž pracuje v kuchyni při světle led žárovek, ze kterých vyzařuje škodlivé modré světlo. Doporučuje se tedy raději používat klasické žárovky, a to nejlépe ty, které svítí žlutým světlem, jež je pro oči příjemnější. Protože také monitory svítí tzv. modře, doporučuje se snížit si jas na minimum a nastavit si žluté záření, které oči zbytečně neunavuje. Nejlepší variantou je vzít si notebook a kávu k oknu a pracovat při denním světle. Samozřejmostí je také dostatek čerstvého vzduchu, proto se nebojte často větrat. Pokud je člověk nucen v této době vyjít ven, je dobré nasadit si sluneční brýle s UV filtrem. Ty nejen ochrání před nebezpečným UV zářením, ale také pomáhají předcházet vzniku vrásek kolem očí.

Dopřejte si pestrou stravu bohatou na karotenoidy

Aby byl člověk zdravý a fit, je důležitá vyvážená strava. V případě podpory a výživy zraku je třeba se zaměřit na potraviny bohaté na vitamin A a karotenoidy. Nejznámější zeleninou obsahující vysoký podíl beta-karotenů je mrkev, dále je velice přínosná brokolice, celer nebo třeba špenát. Pomůžou také omega-3 mastné kyseliny, hojně obsažené v rybách. Pokud však člověk ví, že nepřijímá dostatek zmiňovaných látek přirozeně z potravy nebo chce svým očím přilepšit, tak pomáhají doplňky stravy. Jedním z nich je Barny's OSTŘÍŽ, který je vhodný pro děti od šesti let i dospělé.

Nezapomínejte se protáhnout

Pohyb je důležitý pro udržení těla v kondici, obzvlášť v aktuální situaci, díky které všichni tráví většinu času doma. Stačí krátké protažení, pár dřepů a ulevíte nejen ztuhlým svalům, ale také očím. Pokud je totiž člověk nucen denně pracovat na počítači, jeho oči jsou brzy vysušené a pálí, a tak jakákoli změna aktivity, může pomoci. Pro oči je totiž obecně dobré, když se střídá čas strávený koukáním nablízko a do dálky. Doporučuje se tedy využívat metodu 20-6-20, kdy se po každých dvaceti minutách strávených koukáním nablízko alespoň na dvacet vteřin sleduje objekt vzdálený šest metrů, díky čemuž se očím uleví a odpočinou si. Důležité je také nezapomínat často mrkat, a tím oči přirozeně zvlhčovat.

V případě potíží si dejte okamžitě pauzu

I v případě správně výživy a dodržování zásad oční hygieny, se mohou čas od času objevit potíže. Oči při práci na počítači začnou pálit, praskají žilky, natékají víčka, oči jsou suché a netvoří se dostatek slz - v tu chvíli je nutné si dát okamžitě pauzu. Rychlou pomocí jsou oční kapky, které uleví již do několika minut, pozor však na správné dávkování, nic se nesmí přehánět. Pokud doma zrovna žádné kapky nejsou, pomůžou jednoduché, ale účinné obklady na víčka třeba z plátků salátové okurky či namočených a vychlazených sáčků černého čaje. S těmi si stačí na patnáct minut lehnout a odpočívat. Očím se uleví a člověk zase nabere energii na své další povinnosti.

Pravidelně spěte

Spánek je pro tělo nesmírně důležitý. Jelikož jsou oči v neustálém pohybu, je třeba jim dopřát odpočinek alespoň v noci. Ložnice by tedy měla být dobře zatemnělá. Veškerá elektronika jako televize, počítač či telefon by měla být vypnuta alespoň hodinu a půl před ulehnutím a uložena co nejdál od lůžka. Je důležité se vyhnout také zbytečnému nočnímu osvětlení v podobě různých lampiček či světýlek. Právě nadbytečné světlo totiž může způsobovat nedostatek melatoninu - hormonu, odpovědného za spánek a spánkový cyklus. Nejlepším řešením je tedy správně zvolené světlo v průběhu celého dne, které se stane jakousi prevencí na noc a co největší tma na podřimování. Oči budou obecně v lepší kondici, tělo vyprodukuje správné množství melatoninu a kvalita spánku se výrazně zlepší. A to, co funguje u dospělých, platí u dětí dvojnásob. I přesto, že děti často při usínání vyžadují rozsvícenou lampičku, je důležité, aby rodiče po jeho usnutí světlo zhasli. Pomůže to ke správnému nastavení spánkového cyklu nejmenších, které se budou v noci výrazně méně budit, díky čemuž si odpočinou také rodiče.