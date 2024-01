Jak přečkat zimu v kondici?

Zima přináší chlad a plískanice, krátké dny a často se nám nechce ven do nevlídného počasí. Místo pohybu v přírodě má mnoho lidí tendenci zůstat v teple svých domovů. Právě v uzavřených místnostech se ale mohou hromadit v ovzduší nečistoty i viry a způsobit zdravotní potíže. Co můžeme v zimních měsících udělat pro to, abychom utužili své zdraví a kondici?



Nenechte se odradit počasím a vyrazte ven

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že až 90 % času tráví lidé v interiéru. I když je ale venku chladno, existuje mnoho aktivit, které můžete provozovat na čerstvém vzduchu. Běhání, chůze, jízda na kole nebo v zimě pak běžkování či bruslení jsou skvělé způsoby, jak zůstat aktivní během zimy. Stačí se vhodně obléknout a vyrazit ven. Pohyb na čerstvém vzduchu má řadu pozitivních vlivů na vaše zdraví, včetně posílení imunitního systému. Ideální je, když si najdete parťáka, se kterým se můžete vzájemně podporovat a motivovat. Hůře se vám pak hledají výmluvy, proč právě dnes procházku či sport vynechat. K udržení kondice během zimy může také pomoci, když si stanovíte reálné a měřitelné cíle - například ujít určitou vzdálenost či počet kroků, dělat každý den hodinu fyzickou aktivitu, přestat jezdit výtahem a místo toho vystoupat schody po svých, anebo vystoupit z prostředku hromadné dopravy o zastávku či dvě dříve a dojít domů pěšky.



Zajistěte v místnosti zdravé ovzduší

Samozřejmě pobytu v interiéru se nelze vyhnout. Je však důležité zachovat v místnosti zdravé ovzduší. Když vědci ze společnosti Dyson prováděli analýzu filtrů čističek vzduchu, zjistili, že se do vzduchu dostává celá řada nečistot od zbytků hmyzu, přes roztoče, odumřelé části pokožky, částice kosmetiky až po zbytky vonných svíček anebo cigaretový popel v domácnostech kuřáků. Velmi důležité je pravidelné větrání, aby se nehromadil v útrobách domu CO2 a nezvyšovala se vlhkost, která podporuje plísně. Ale na druhou stranu otevřenými okny mohou dovnitř vniknout další nečistoty, jako jsou výfukové zplodiny automobilů. Řešením jsou čističky vzduchu. Například Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde díky filtraci HEPA 13 zachytí 99,95 % znečišťujících látek o velikosti pouhých 0,1 mikronu a nepřetržitě likviduje formaldehyd. Zachycuje prach, alergeny a viry včetně viru SARS-CoV-2/COVID-19. Karbonová vrstva také odstraňuje pachy a plyny včetně VOC. Navíc v horkých dnech přístroj místnost chladí a v zimě ji zase rovnoměrně vytopí.



Víte, že v domácím prachu se mohou ukrývat viry?

Také v domácím prachu se usazuje řada nečistot, včetně alergenů - a dokonce může obsahovat i viry. Podle Prachové studie společnosti Dyson 41 % lidí na celém světě ví, že viry se mohou nacházet v domácím prachu, ale 81 % neví, že viry mohou přežívat déle než 2 dny. 44 % dotázaných uvedlo, že nejdůležitějším důvodem pro odstraňování prachu je udržení zdraví všech lidí v domácnosti. Pouze 1 ze 4 však chápe, jakou roli při tom hraje účinná filtrace. V České republice se 14 % respondentů obává virů ve své domácnosti a 14 % přinesení virů zvenčí. Snažte se proto udržovat domácnost bez prachu a pravidelně vysávat nejen podlahy, ale také čistit povrchy. Praktickým pomocníkem jsou tyčové bezkabelové vysavače, je však důležité, aby byly vybaveny celopřístrojovou HEPA filtrací a nevypouštěly vysáté nečistoty zpět do ovzduší. "Sebelepší filtr nemůže zajistit čistý vzduch, pokud existuje možnost úniku znečištěného vzduchu z přístroje - proto naši inženýři tvrdě pracovali na tom, aby zajistili, že všechny naše vysavače Dyson mají komplexně utěsněnou filtraci celého přístroje. U vysavače Gen5detect jsme šli ještě o krok dál a použili jsme filtraci HEPA, která zajišťuje, že v přístroji zůstanou zachyceny i částice virů o velikosti pouhých 0,1 mikronu," uvádí Charlie Park, viceprezident společnosti Dyson pro péči o podlahy.



Znáte pravidlo 8:8:8?

V posledních letech tolik skloňovaný Work-life balanc není žádnou novinkou. Už Tomáš Baťa razil filozofii 8:8:8 - tedy osm hodin spánku, osm hodin práce a osm hodin odpočinku. "Král obuvi" si již před sto lety uvědomoval, že klíčovým předpokladem dobrého výkonu v práci je i odpočinek zaměstnanců a jejich kvalitní spánek. Abyste se vyspali do růžova, je potřeba nejen vhodná matrace v kombinaci se správným roštem. Opět ale platí, že byste měli zajistit v ložnici zdravé ovzduší a také optimální teplotu - ideálně 18-20 °C. Zvláště v městských aglomeracích může sladké snění narušovat hluk a tma. Tyto rušivé elementy však můžete eliminovat díky exteriérovému stínění. Pořiďte si tedy buď venkovní rolety anebo žaluzie s lamelami ve tvaru písmene Z, které v zavřeném stavu vytvoří celistvou, dokonale stínící plochu, která zajišťuje perfektní zatemnění, ale také dokáže snížit hluk zvenčí až o osm decibelů. "Do rolet nebo žaluzií už umíme zabudovat i elektronické spínací hodiny nebo sluneční čidlo. V určitou dobu se pak stínění podle denní doby otevře, takže se vaše tělo může fyziologicky probudit," upozorňuje Jakub Vaněk z opavské společnosti ISOTRA.



Vyvážený jídelníček je základ

Dalším ze stěžejních pilířů dobrého zdraví a kondice je také zdravá strava. Dopřejte si dostatek ovoce, zeleniny, celozrnných výrobků a bílkovin. Důležitým vitamínem pro podporu imunity je "déčko", které nám v létě dodává sluníčko, ale v zimním období jej můžeme mít nedostatek. Proto v měsících, kdy je nedostatek slunečního svitu, jej v těle musíme doplňovat ve stravě, například konzumací tučných mořských ryb, anebo prostřednictvím vitaminových doplňků. Dalším potřebným vitamínem pro správné fungování imunitního systému je "céčko". Vitamin C najdete například v citrusech, šípcích, rakytníku, ale také třeba paprice či brokolici. Podle starých "babských rad" pomáhají podpořit obranyschopnost také některé bylinky, jako je třapatka nachová (echinacea) či mateřídouška.



Vyzkoušejte otužování a saunování

Imunitu podporuje také pravidelné saunování a otužování. Opět se nejedná o žádnou novinku, příznivé účinky vody propagoval již v první polovině 19. století zakladatel hydroterapie a přírodního léčitelství Vincenc Priessnitz. Vystavovat tělo pravidelně chladu přináší větší odolnost vůči nemocem, je ovšem důležité začít s otužováním pozvolna, třeba chladnou ranní sprchou.