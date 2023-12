Jak se ze zimy nezbláznit? Pomoci může léčivý extrakt z levandule

S koncem léta, úbytkem světla a příchodem deštivého a sychravého počasí padají na řadu lidí tzv. podzimní chmury. K tomu se pak připojuje prosinec jakožto obecně náročné období: práce, večírky, shánění dárků, přípravy na Vánoce - vše v poklusu a často na poslední chvíli. Nervózní spánek, rána ve znamení staženého žaludku, co zase den přinese...

Pokud špatně spíte, trpíte úzkostmi a ustavičným strachem, že se stane něco špatného, ale nechcete skončit "na lécích", mějte se na pozoru. Na anxiolytikách (lécích proti úzkosti na předpis) se člověk snadno stane závislým. Jsou určeny k akutní úlevě od úzkosti a napětí, rozhodně by se tak měly užívat jen krátkou dobu, neboť jsou potenciálně návykové. Závislost na ně vzniká poměrně rychle. Nicméně existují i jiné možnosti léčby úzkostných stavů, např. pomocí fytomedicíny, tedy přírodních léků.

Co je patologická úzkost?

Úzkost i smutek jsou přirozené lidské emoce, jsou-li reakcí na stresující situaci nebo nešťastnou událost. O patologické úzkosti hovoříme tehdy, znemožňuje-li nám normálně fungovat, je-li stav úzkosti nepřiměřený podnětu, který jej vyvolal nebo trvá příliš dlouho, případně se s přibývajícím časem přirozeně nezmírňuje, ale naopak se zvýrazňuje. Při úzkostné poruše pociťuje člověk jakýsi nekonkrétní strach, obavy a je neustále v napětí. Cítí nervozitu a nedokáže se uvolnit, odpočinout si. Může trpět i řadou tělesných projevů - například mu buší srdce, cítí se na omdlení, třesou se mu ruce nebo má pocit nedostatku vzduchu, zadýchává se a pod. Tehdy se jedná o úzkostnou poruchu a ta vyžaduje léčbu. Primárně se o vhodném řešení můžete poradit přímo v lékárně, při dlouhotrvajících potížích pak řešte potíže s lékařem.

TIP z lékárny: přírodní léčba levandulovými silicemi

Pokud vám pocity úzkosti brání v dosáhnutí vnitřního pokoje a rovnováhy a kvůli obavám z na pohled nezvladatelných situací prožíváte silné pocity strachu, můžete zajít přímo do lékárny. Zde je k dostání první volně prodejné anxiolytikum Lavekan. Nejde o doplněk stravy, ale přírodní lék, registrovaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv, s prokázanou klinickou účinností při úzkostných stavech. Je možné jej užívat dlouhodobě, nebyla zaznamenána tendence k rozvoji závislosti. A to je nesmírně důležité - tento volně prodejný lék pro léčbu úzkostných stavů je bez rizika, že se člověk na něm stane závislým. Navíc neuspává, neutlumuje. Další velkou výhodou je, že se svým mechanismem působení "nebije" s jinými léčivy, tedy nehrozí tzv. interakce (ať už s léky na psychiku, nebo např. na vysoký tlak). Pro mnoho lidí je přijatelnější i to, že se jedná o rostlinné léčivo s obsahem levandulové silice.

Vzhledem ke svému bezpečnostnímu profilu není vázán na lékařský předpis - o jeho užívání se nicméně poraďte se svým lékařem či lékárníkem a pečlivě si přečtěte příbalový leták.