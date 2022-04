Jednoduché tipy, jak se vyvarovat dětské obezitě

Statistiky z roku 2020 ukazují, že v České republice trpí až každé čtvrté dítě nadváhou a každé 7 obezitou. Podstatnou roli hrají rodiče, právě na nich je, aby dali dítěti správný příklad a naučili je dobrým návykům do budoucna. V případě, že se potomek začne potýkat s nadváhou, či dokonce obezitou, je nesmírně důležité podchytit vše hned na začátku a problém aktivně řešit. V krajním případě totiž může dojít až k poruše příjmu potravy nebo vážnějším psychickým problémům.

Rovnováha na talíři

Jak pro děti, tak i pro dospělé platí v případě stravování stejná pravidla - pravidelnost, vyváženost a pestrost. Obecně lze říct, že čím více druhů potravin dítě jí, tím více živin získá. Do jídelníčku proto zařaďte zeleninu, ovoce, ryby a kvalitní libové maso, omezit se naopak snažte sůl, slazené nápoje či smažené jídlo. Jestliže vaše ratolest odmítá např. zeleninu či ryby, zkuste ji do přípravy jídla nejen zapojit, ale společně také připravte pokrm tak, aby byl vizuálně zajímavý. Pokud má dítě vyvážený a pestrý jídelníček, nemusíte se děsit toho, když si tu a tam dopřeje chipsy, čokoládu nebo bonbóny. K dětství sladkosti patří, nicméně je důležité nezapomínat, že všechno by mělo mít svou míru.

Společné večeře a pravidelnost dalším krokem k úspěchu

Kromě skladby jídelníčku jako takového je podstatná také pravidelnost. Naučte své děti jíst 5-6 menších porcí denně, důležité je nezapomínat ani na pitný režim. Ten by měl zahrnovat především neslazené nápoje, případně ty, které jsou doslazovány medem či třtinovým cukrem, základem je ovšem voda. Zaveďte také společné snídaně či večeře. Kromě toho, že strávíte čas jako rodina, získáte také přehled o tom, jakým způsobem se děti, zejména ty starší, stravují. Myslete i na to, že správné stravovací návyky by nemělo dodržovat pouze dítě, ale i ti, kteří je vyžadují, tedy rodiče. Jedině tak mohou být úspěšné.

Zdravé hranolky? No jasně!

Pokud jste "najeli" na zdravý jídelníček a děti tu a tam vyžadují hranolky nebo řízek, neděste se. Existuje řešení v podobě horkovzdušné fritézy, díky které se smaženého nemusíte obávat. S tou od značky DOMO totiž připravíte nejen hranolky, řízek, steak, ale také třeba něco sladkého, a to s téměř nulovým množstvím oleje "Horkovzdušná fritéza je ideálním řešením, které během několika málo minut připraví zdravý a lehký oběd či večeři. Její výhodou je, jak už název napovídá, možnost "fritování" pomocí horkého vzduchu. Olej se tak používá pouze na lehké potření povrchu dané suroviny," říká Pavel Semela, obchodní ředitel DOMO-elektro. Jestli honí ratolesti mlsná, zkuste připravit zeleninové hranolky a podávejte je například s humusem, takové večerní mlsání je ideálním řešením pro zahnání chutí.

Pohybem ku zdraví

Nezřídka kdy se stává, že s sebou obezita přináší také různá zdravotní rizika či obtíže. Předejít jim lze nejen zdravější a vyváženější stravou, ale také pohybem. Zkuste spolu s dítětem zjistit, jaké jsou možnosti sportovního vyžití ve vašem okolí, třeba ho zaujme kroužek karate nebo tenis. I v tomto případě platí, že by rodiče měli jít příkladem. Vyrazte proto o víkendu společně na cyklo výlet, do bazénu nebo na rodinnou procházku.