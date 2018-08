Každá desátá těhotná kouří marihuanu. Pomáhá při nevolnostech

Na základě výsledků rozsáhlého výzkumu vědci odhalili, že jedna z deseti těhotných žen v USA v Kalifornii kouří nebo jinak užívá marihuanu. Psychotropní látka údajně dotyčným pomáhá ulevit od častých ranních nevolností. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

V průběhu sedmi lety sledovali vědci v severní Kalifornii celkem 220 tisíc těhotných žen. Dotyčné vyplnily dotazník o lécích, které pravidelně užívají a odevzdaly vzorek moči. Podle rozboru vědci odhalili, že přibližně pět procent žen užívá během těhotenství marihuanu. Podle Centra pro kontrolu a prevenci závislostí se celkem jedná o jednu z deseti těhotných žen.

Četnost užívání marihuany ale úzce souvisela s ranními nevolnostmi. Až jedenáct procent žen, které svou nevolnost označilo za velmi silnou, užívalo marihuano. Naopak u žen pouze s malou nebo žádnou nevolností se tato frekvence užívání snížila na pouhých pět procent. "Je to v souladu s tím, co jsme očekávali," potvrdila vedoucí výzkumu doktorka Kelly Xoung-Wolffová. "Veřejnost stále častěji považuje marihuanu za neškodnou, takže jsou tomu lidé více otevření," vysvětluje a doufá, že tato studie varuje lékaře po celém světě.

Předčasný porod

"Těhotnou ženu by měl každý lékař řádně poučit o rizicích, která jsou spojena s marihuanou. Zároveň by měl své pacientce nabídnout alternativu, jak řešit ranní nevolnosti," vysvětluje Young-Wolffová. V současné době jsou zmíněná rizika v souvislosti s užíváním marihuany v těhotenství nejasná. Některé dostupné studie však naznačují, že by mohla tato látka vyvolávat předčasný porod či nízkou hmotnost novorozence.

Termín "ranní nevolnost" je ovšem dost zavádějící. Mnoho žen sužují nevolnosti také v odpoledních hodinách a některé trápí dokonce celý den. Jejich příčina není stále jasná, někteří lékaři spekulují o hormonálních změnách, které vyvolávají nevolnost jako abnormální odpověď těla na jiný stav. Jsou i ženy trpící dokonce tak silnými ranními nevolnostmi, že je nutná hospitalizace v nemocnici. Nadměrné zvracení neboli hyperemesis gravidarium přiznala například vévodkyně Kate.