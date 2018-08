Kdo bude dělat posudky? Změny zákona mají přilákat lékaře

Posudkoví lékaři by od ledna neměli spadat pod státní službu, znovu by se měli řídit zákoníkem práce, což podle vlády přiláká více praktiků. Služba se potýká s nedostatkem lékařů léta. Hrozí také, že řada stárnoucích posudkových lékařů skončí při dosažení 70 let, jak požaduje služební zákon.

Do prosince platí pro posudkové lékaře v tomto ohledu výjimka. Návrh změny zákona projednal kabinet a předlohu pošle Poslanecké sněmovně. Novináře o tom informoval ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Návrh předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí jako dodatek, takže nebyl součástí plánovaného programu schůze.

Změny zákona mají podle Kněžínka zajistit chybějící posudkové lékaře, usnadnit jejich nábor možností částečných úvazků a zkrátit dlouhé vyřizovací lhůty.

Posudková služba se s nedostatkem lékařů potýká léta. Na její přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si dlouhodobě stěžují lidé se zdravotním omezením i pacientské organizace. Situaci kritizují také poslanci. Státní služba je možná do 70 let. Posudkoví lékaři mají výjimku, která skončí na konci roku.

Odejít by tak měla podle podkladů pro vládu zhruba stovka posudkových lékařů nad 70 let, kteří se dělí o 68 míst. Na konci loňska byla přitom neobsazená už čtvrtina lékařských postů - 95 ve správě sociálního zabezpečení a 12 na ministerstvu práce. Posudkoví lékaři ročně vypracují kolem 400 tisíc posudků.