Koronavirus není důvod, proč neočkovat proti meningokokové infekci

U meningokokové meningitidy nelze předvídat, u koho propukne. Nejčastější rizikovou skupinou jsou malé děti do čtyř let, dospívající a mladí dospělí. Častým problémem je - zvláště u mladých lidí - pobyt ve velkém kolektivu, vyčerpání ze sportu, ponocování a zvýšená únava. V České republice jsou k dispozici dvě vakcíny a při vhodném očkovacím schématu lze dosáhnout co nejširší ochrany. A vzhledem k závažným důsledkům této nemoci by na toto preventivní opatření neměli rodiče adolescentů zapomínat ani v období pandemie covid-19.

Následky invazivních meningokokových onemocnění bývají závažné. "První příznaky nemoci nejsou rozpoznatelné jak pro laika, tak i často pro lékaře. Druhotné příznaky už jsou fatální a končí amputací, paralýzou, mentálním onemocněním anebo smrtí," doplňuje MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Důležitá fakta o invazivním meningokokovém onemocnění:

• Vstupní branou meningokokové infekce je sliznice nosohltanu. Pokud ji bakterie překoná, může dojít k rozvoji nemoci.

• Nástup nemoci je zrádný - začíná nenápadně - stejně jako běžná respirační viróza.

• Invazivní meningokokové onemocnění se může i u zdravého člověka rozvinout v závažný stav během několika hodin.

• K trvalým následkům nejčastěji patří selhání důležitých orgánů - například ledvin, dále hluchota, slepota, mozková obrna, epilepsie, neurologické poruchy, amputace částí těla a mnohdy i smrt.

Od začátku pandemie covid-19 se lékaři jednohlasně shodují na tom, že nelze očkování proti jiným chorobám zanedbávat, natož na něj rezignovat. A proto: nemá-li pacient nějaký racionální a závažný důvod, je důležité se očkovat, a chránit tak sebe i své okolí.

Důsledky nezodpovědného chování

Běžné chování teenagerů a mladých dospělých může vést ke zvýšenému riziku vzniku infekčního onemocnění. Mezi taková chování patří například návštěva restaurací, klubů a barů, pití ze stejných sklenic a sdílení nádobí, líbání anebo jakýkoliv pobyt v prostorách, kde je vyšší koncentrace osob.

"Jedna osmnáctiletá dívka po počátečních příznacích, které nenaznačovaly závažnost onemocnění, zemřela na meningokokovou sepsi. Nemoc byla vyvolaná meningokokem typu B. Předchozí průběh byl typický pro tento věk: dívka byla oslabena dřívější lehkou virózou, navštívila diskotéku a její vyčerpaný organismus byl pro meningokoka snadnou kořistí. V době návštěvy lékaře již bylo pozdě," doplňuje příklad ze své praxe Šebková.

Zodpovědnost za vlastní zdraví

Zodpovědnost a vědomí, že každý může svým jednáním ohrozit nebo zamezit nákaze nejen covidem-19, ale i meningokokovou meningitidou by v dnešní době mělo být prioritou každého teenagera a mladého dospívajícího ve věku 15-25. Tedy v letech, kdy je riziko nákazy meningokokovou meningitidou velmi vysoké. "Všichni by si měli být vědomi zodpovědnosti za vlastní zdraví a rizikových situací, do nichž se například pohybem v místech, kde je vysoká koncentrace lidí, vrhají. Není totiž vyloučené, že zrovna na jednoho konkrétního jedince tato nemoc padne. Ani v období pandemie meningokok nezmizel," říká MUDr. Šebková.

Jediné řešení je očkování

Cílem očkování proti IMO neboli invazivnímu meningokokovému onemocnění je zajistit co nejkomplexnější a nejdelší protektivní imunitu očkované osoby. "Důrazně apeluji na to, aby lidé nepodceňovali prevenci IMO, jež by neměla být z důvodu aktuální koronavirové epidemie odsouvána na neurčito. Je potřeba chránit sebe i své nejbližší, neodkládat důležitá očkování, jakým je např. vakcína proti meningokokové meningitidě,"dodává MUDr. Šebková.