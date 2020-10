Lékaři implantovali srdeční defibrilátor nejmladšímu pacientovi v Česku

Dvouměsíčnímu chlapci byl ve druhé polovině září při kardiochirurgické operaci zaveden speciální defibrilátor, neboť se u něj krátce předtím nečekaně objevily závažné poruchy srdečního rytmu - fibrilace komor. Ty u něj vyvolávaly opakované selhání srdce a dítě bezprostředně ohrožovaly na životě.

Podobný typ léčby se u takto malých dětí provádí zcela ojediněle a je i v celosvětovém měřítku unikátní. V odborné literatuře existují informace pouze o jednom pacientovi s implantovaným defibrilátorem, který byl o něco mladší než tento český pacient, avšak vážil o něco více. Dosavadní prvenství v ČR patřilo desetiměsíční dívce.

Dvouměsíční kojenec vážící 4,3 kg byl hospitalizovaný ve FN Motol poté, co u něj došlo náhle při cestě autem k srdeční zástavě. "Jeli jsme zrovna vyzvednout staršího syna do školní družiny, když Daníček v autosedačce přestal dýchat. Byl jako hadrová panenka," vzpomíná se slzami v očích maminka malého pacienta. Rodiče mu okamžitě začali poskytovat první pomoc. Pomáhal jim i náhodný kolemjdoucí (Martin Pilecký), a to až do doby, než přijela záchranná služba. Ta odvezla chlapečka rovnou do FN Motol. Po přechodné stabilizaci dítěte ve spolupráci ARO a Pediatrické kliniky došlo k opakovaným poruchám rytmu, kdy během krátké doby několika hodin dítě prodělalo další tři srdeční zástavy s nutností resuscitace. Příčinou poruchy rytmu byly tumory v pravé srdeční komoře. Daník byl následně s maminkou hospitalizován v Dětském kardiocentru.

"Bohužel masivní výskyt nádorových ložisek nebylo možné odstranit v takové míře, abychom dostatečně eliminovali riziko opětovné srdeční zástavy. Proto jsme se rozhodli pro implantaci kardioverter - defibrilátoru (tzv. ICD)," uvádí doc. MUDr. Peter Kubuš, Ph.D., primář Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol. To byla podle něj jediná léčebná možnost, jak zabezpečit, aby dále nedocházelo k akutnímu ohrožení života dítěte nebezpečnou arytmií.

Dlouhá a technicky náročná operace

Operace trvala 4 hodiny a nejprve při ní byla z pravé srdeční komory částečně odstraněna nádorová ložiska. Při vlastní implantaci defibrilátoru lékaři vzhledem k enormně nízkému věku malého pacienta použili techniku epikardiálního zavedení defibrilační elektrody (zevně na srdce) a následného umístění ICD pod přímý břišní sval. "Měli jsme původně určité obavy z technické proveditelnosti implantace kvůli velkému nepoměru mezi velikostí přístroje/elektrod a tělesnými proporcemi dítěte. Naštěstí se nepotvrdily, a to i díky tomu, že jsme mohli použít nejmenší dostupný ICD (Mini Perciva) o velikosti 71 x 52 x 10 mm," říká kardiochirurg MUDr. Petr Bukovský z Dětského kardiocentra, který tuto náročnou operaci vedl.

Mikroskopické vyšetření vzorků odebraných při operaci potvrdilo jeden z nejčastějších (celkově ale přesto velmi vzácných) srdečních tumorů u dětí, tzv. rhabdomyom. Většinou se tento tumor vyskytuje zejména v souvislosti s jiným onemocněním - tuberózní sklerózou, ta ale nebyla u dítěte klinickým ani genetickým vyšetřením v současné době prokázána. Spojení rhabdomyomu s podobnými život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu je mimořádně vzácné. Pacient proto bude muset být v průběhu následujících let pod důkladnou kontrolou.

I přes velkou náročnost operace se chlapeček rychle zotavoval, dobře se hojila i operační rána a malý organismus výborně toleroval i nastavenou farmakologickou antiarytmickou léčbu. Proto mohl být Daníček po dvou týdnech hospitalizace ve výborném stavu propuštěný do domácí péče. "Poděkování patří všem lékařům a sestřičkám v motolské nemocnici - od ARO přes Pediatrickou kliniku až po Dětské kardiocentrum. I když vše vypadalo na začátku opravdu dramaticky, šli jsme vlastně nakonec už velmi brzy domů. Úžasná byla i podpora od mojí rodiny. Bez nich bych to určitě nezvládla," dodává šťastně maminka dvouměsíčního miminka.