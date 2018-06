Lékaři žádají: Zakažte dětem "hlavičkování"

Děti by neměly hlavičkovat, trvale jim to poškozuje mozek, tvrdí lékaři. Ti apelují na fotbalové asociace, aby malým fotbalistům zakázaly hru hlavou. Trend už platí dva roky v USA a pomalu se jim inspirují už i v Evropě. K zákazu nyní vyzývá i skupina českých lékařů. Zprávu přinesly Hospodářské noviny.

"Nemůžeme si dovolit ignorovat pokroky dosažené moderní medicínou, které ukazují souvislost mezi postupným, nenápadným poškozováním mozku a trvalým neurologickým postižením," citují HN skupinu českých neurologů a patologů, která zaslala svou výzvu na ministerstvo školství.

"Nechat dítěti padat opakovaně míč na hlavu je hloupost. S každou ranou mohou vznikat nevratná poškození tkání. Na snímcích z magnetické rezonance mozku fotbalistů je vidět jasná degenerace předních laloků mozku," přidává se český neurochirurg Vladimír Beneš z Ústřední vojenské nemocnice.

Nejpokrokovější v tomhle ohledu jsou v USA. Tam zavedli už před dvěma lety úplný zákaz hlavičkování u dětí do 10 let. Děti do 13 let pak nesmí hlavičkovat při zápase, informují HN. Zákaz vznikl na popud rodičů, kteří v roce 2014 podali hromadnou žalobu na fotbalové organizace v zemi i na mezinárodní federaci FIFA. Vinili je z nedostatečné ochrany malých fotbalistů během hry.

Nebezpečný je švih hlavy

Reagovali tak na řadu výzkumů, které potvrdily, že pravidelné hlavičkování je obzvlášť pro mozek dítěte velmi nebezpečné, jelikož je stále teprve ve vývinu. "Nejhorší není samotný náraz míče na lebku. Problematické je švihové zrychlení hlavy, při kterém dochází k prudkému pohybu mozku uvnitř lebky, v jehož konečném důsledku narazí mozek na lebku. Nejnebezpečnější pro dětský mozek je, když tento nepřirozený pohyb podstupuje intenzivně a opakovaně," uvedl neuropatolog Radoslav Matěj z Thomayerovy nemocnice.

Britští výzkumníci z univerzity ve Stirlingu testovali mozkovou činnost u hráčů, kteří měli dvacetkrát odhlavičkovat rohový kop. Došli ke zjištění, že schopnost paměti se u těchto jedinců zhoršila o 41 až 67 procent. Po 24 hodinách se sice paměť obnovila, přesto avizovali, že nárazy se v mozku sčítají a postupné poškozování je už nenávratné.

V jiném výzkumu zase pitvali mozky šesti hráčů, kteří se věnovali fotbalu na profesionální úrovni přes dvacet let a kolem šedesáti let věku se u nich rozvinula demence. Čtyři z těchto šesti fotbalistů vykazovali známky takzvané chronické traumatické encefalopatie, což je charakteristické poškození mozku zejména u boxerů.

"Ministerstvo není odpovědné"

Ministerstvo školství však tvrdí, že není v jeho kompetenci tohle omezení zavést. "Ministerstvo nemůže být odpovědné za interpretaci nejnovějších lékařských výzkumů pro ochranu zdraví dětí či omezení některých sportovních aktivit, to je plně v kompetenci sportovních lékařů či pediatrů," sdělila mluvčí Adéla Klimešová.

Ani Fotbalová asociace ČR zatím nehodlá nic měnit. "Naše asociace to bude pozorně sledovat a společně s ostatními asociacemi sdruženými v UEFA a FIFA bude v případě potřeby i konat," prohlásil Jaroslav Kolář z tiskového oddělení FAČR.

Je ovšem otázkou, jaký by měl zákaz hlavičkování dopad na celkovou hru. Trenéři si nedokážou příliš představit, že budou muset své svěřence začít nabádat k tomu, aby do hlavičkových soubojů nechodili.

"Co by měly děti při hře dělat? Uhýbat míči? Máme v nich vypěstovat návyk, že se mají míče bát a doufat, že se v patnácti letech techniku najednou naučí?" ptá se mládežnický trenér Slavie Jiří Janeček.