Lékařka vyvrací bludy: Cukr hyperaktivitu nezpůsobuje

V současné zrychlené době, kdy máme nepřetržitý přísun informací a za zdravotního "odborníka" se považuje téměř každý, vyvstává mnoho fám a mýtů. Australská lékařka Ginni Mansbergová se jim proto rozhodla učinit přítrž, a v nedávném rozhovoru řadu z nich objasnila nebo je dokonce zcela vyvrátila. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Od dětství pravděpodobně mnoho z nás slýchalo, že si takzvaným křupáním a lupáním prstů v kloubech způsobujeme artrózu nebo jiná onemocnění. Doktoka Mansbergová ale argumentuje tím, že autoři studie nepřihlíží k dědičným předpokladům. "Jedna studie skutečně potvrdila, že tito lidé trpí častěji artrózou, už ale nezohlednila dědičnost, která byla hlavním spouštěčem," vysvětluje.

Na některých internetových webech se můžeme také dozvědět, že jídlo před návštěvou bazénu způsobuje křeče. To Mansbergová jednoznačně odmítá s tím, že pro to neexistuje žádný důkaz. "Vaše tělo dokáže současně plavat a trávit jídlo, takže se rozhodně neutopíte, když v bazénu dostanete křeč," objasňuje. To samé platí také v případě lidských chlupů a vlasů, o který ve společnosti panuje představa, že když je oholíme, narostou nám mnohem silnější a kvalitnější.

"Lidský chlup je na konci přirozeně tenčí než uprostřed, proto nám rozhodně nenaroste silnější ochlupení, protože jejich tvar bude vždy ve tvaru "oštěpu". Dokonce to potvrzuje i pokus, během kterého vědci požádali skupinu mužů, aby si po určitou dobu jednu nohu holili a druhou ne. K žádnému rozdílu však nedošlo," říká doktorka.

Snad nejrozšířenějším mýtem je, že cukru způsobuje u dětí hyperaktivitu. Podle Mansbergové ale ani pro takové tvrzení neexistují vědecké důkazy v podobě výzkumu. "Neříkám tím, že máme našim dětem dávat hodně cukru, ten není zdravý, ať už hyperaktivitu způsobuje nebo ne," uzavírá lékařka.