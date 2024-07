Lékový ústav řeší desítky případů, kdy výrobce nehlásí dodávky léků

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) řeší desítky případů, kdy výrobce porušuje novou povinnost hlásit dodávky léčiv. V materiálech k dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví (MZd) to uvedl ředitel SÚKL Tomáš Boráň. Hrozí jim pokuta až 20 milionů korun. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) novela, která zavedla nové povinnosti pro lékárny, distributory a výrobce léků, funguje dobře. Lékárníci ale upozorňují právě na problémy s hlášením výpadků léků na poslední chvíli.

Novela, která platí od července, dává výrobcům povinnost dodávat do ČR lék ještě měsíc či dva poté, co výrobu a dodávky do země přeruší. U léků, které SÚKL označí jako omezeně dostupné, musí distributoři a lékárny své zásoby hlásit. Lékaři a prostřednictvím aplikace e-recept i pacienti se tak dozvědí, zda a kde je lék skladem. V posledních dvou měsících tuto povinnost SÚKL stanovil u zhruba tří desítek léků.

"Výsledkem tohoto snažení je, že výpadků léků v Evropě v posledních měsících bylo obrovské množství a Českou republiku vlastně vůbec nepostihly," řekl k tomu ministr. Podle dat SÚKL byly v roce 2022 hlášeny téměř 4000 přerušení dodávek za rok, loni přes 5000 a letos za první pololetí asi 2800.

U léků, které nejsou snadno nahraditelné, podle Válka odborné společnosti lékařů informují své členy, jaká léčiva mohou místo těch, které na trhu chybí, předepisovat. U některých léků také MZd omezilo, na jaké diagnózy se mohou předepisovat. Například u nedostatkového léku na cukrovku zakázalo jejich využívání pro léčbu obezity.

Výrobci léků mají nově povinnost držet zásobu na měsíc až dva v případě, že dodávky do ČR přeruší. Například Německo má ale tuto povinnost na šest měsíců. ČR v červnu tuto otázku otevřelo na jednání ministrů zdravotnictví EU. Evropská komise podle ředitelky odboru mezinárodních věcí a Evropské unie ministerstva zdravotnictví Kateřiny Baťhové plány jednotlivých zemí na řešení nedostupnosti léků zanalyzuje a v září představí doporučení pro členské země. Nemá ale podle ní pravomoc do jejich národní lékové legislativy zasahovat.